Da stranotizie
🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €79.99 – €37.80

⭐ Valutazione: 5 / 5

EA SPORTS FC 26 Standard Edition PS4 | Videogiochi | Italiano

EA SPORTS FC 26 Standard Edition – PlayStation 4

Prendi il controllo del tuo club in EA SPORTS FC 26. Questa edizione standard per PS4 ti consegna le chiavi del football più avanzato e personalizzato di sempre.

Gioca come vuoi tu, grazie a un’esperienza di gioco rivoluzionata dal feedback della community. Affronta le Live Tech Challenges, che portano nuove storie nella stagione, e affina le tue abilità con gli Archetypes, ispirati ai più grandi campioni del passato e del presente.

Vivi il calcio autentico con oltre 20.000 giocatori, più di 750 club e nazionali, 120 stadi e 35 licenze ufficiali. Crea la tua leggenda nella Modalità Carriera, costruisci la squadra dei sogni nell’Ultimate Team, o unisciti agli amici nel Club.

Con questa edizione, ottieni subito vantaggi concreti:

  • Gioca senza barriere: grazie al Cross-Play*, sfida i tuoi amici su PC, PlayStation e Xbox della stessa generazione.
  • Un gameplay su misura: scegli tra l’impostazione realistica per la massima autenticità in Carriera o l’impostazione competitiva, ottimizzata per FUT e Club.

Sfrutta ogni partita per crescere: partecipa a tornei tematici Live, testa la tua squadra in emozionanti knockout e guadagna ricompense esclusive.

Prendi la tua copia, scendi in campo e scrivi la tua storia. La vittoria ti aspetta.

EA SPORTS FC 26 PS4: Standard Edition

