EA SPORTS FC 26 PC Codice Origin Italiano

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€69.99 – €27.99
⭐ Valutazione: 5 / 5
EA SPORTS FC 26 Standard Edition PC | Codice EA App | Videogiochi | Italiano
Il Club è tuo in EA SPORTS FC 26
Scopri un’esperienza di gioco rivoluzionata, plasmata dai feedback della community, con Sfide tecnico Live che regalano trame dinamiche alla stagione e Archetipi ispirati ai grandi del calcio. Il gioco include la possibilità di acquistare valuta virtuale per oggetti di gioco virtuali, con alcuni contenuti che potrebbero richiedere un download separato.
Caratteristiche del gioco
EA SPORTS FC 26 include:
- Oltre 20.000 giocatori
- Più di 750 club e nazionali
- Oltre 120 stadi
- Più di 35 campionati
Vantaggi pratici
- Gioca con gli amici su piattaforme diverse grazie alla funzionalità Cross-Play su PC, PlayStation e Xbox
- Scegli tra diverse impostazioni di gioco, come il Gameplay realistico per la Carriera e il Gameplay competitivo per Football Ultimate Team e Club
Nuove funzionalità
- I tornei metteranno alla prova le tue abilità con fino a quattro turni a eliminazione diretta
- Gli eventi Live aggiungono varietà con competizioni a tema e contenuti per tutta la stagione
- La Carriera tecnico offre una varietà di scenari reali e trame alternative con premi esclusivi
- Gli Archetipi ispirati ai grandi del calcio introducono nuove classi per personalizzare e migliorare le tue abilità
Acquista ora e vivi l’esperienza di gioco più autentica mai vista!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €69.99 - €27.99 ⭐ Valutazione: 5 / 5 EA SPORTS FC 26 Standard…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €99.98 - €79.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Ring Amazon Indoor Camera |…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €269.99 - €179.99 ⭐ Valutazione: 5 / 5 Introducing Amazon Fire TV Soundbar…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €99.98 - €79.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Ring Amazon Indoor Camera |…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €86.45 - €74.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Ring Amazon Battery Powered External…