EA SPORTS FC 26 PC Codice Origin Italiano

EA SPORTS FC 26 PC Codice Origin Italiano

EA SPORTS FC 26 Standard Edition PC | Codice EA App | Videogiochi | Italiano

Il Club è tuo in EA SPORTS FC 26

Scopri un’esperienza di gioco rivoluzionata, plasmata dai feedback della community, con Sfide tecnico Live che regalano trame dinamiche alla stagione e Archetipi ispirati ai grandi del calcio. Il gioco include la possibilità di acquistare valuta virtuale per oggetti di gioco virtuali, con alcuni contenuti che potrebbero richiedere un download separato.

Caratteristiche del gioco

EA SPORTS FC 26 include:

  • Oltre 20.000 giocatori
  • Più di 750 club e nazionali
  • Oltre 120 stadi
  • Più di 35 campionati

Vantaggi pratici

  • Gioca con gli amici su piattaforme diverse grazie alla funzionalità Cross-Play su PC, PlayStation e Xbox
  • Scegli tra diverse impostazioni di gioco, come il Gameplay realistico per la Carriera e il Gameplay competitivo per Football Ultimate Team e Club

Nuove funzionalità

  • I tornei metteranno alla prova le tue abilità con fino a quattro turni a eliminazione diretta
  • Gli eventi Live aggiungono varietà con competizioni a tema e contenuti per tutta la stagione
  • La Carriera tecnico offre una varietà di scenari reali e trame alternative con premi esclusivi
  • Gli Archetipi ispirati ai grandi del calcio introducono nuove classi per personalizzare e migliorare le tue abilità

Acquista ora e vivi l’esperienza di gioco più autentica mai vista!

EA SPORTS FC 26 Standard Edition PC | Codice EA App | Videogiochi | Italiano

