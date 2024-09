Ea Sports FC 25 per PS5 a Prezzi Convenienti

Il nuovo volantino di Esselunga nell’ambito dell’Offerta Tech si concentra sui videogames, successivamente all’offerta dello smartphone Motorola G84. Questa volta, il protagonista è EA Sports FC 25 per PS5, l’ultima edizione della celebre serie calcistica di Electronic Arts. Questo capitolo introduce FC IQ, un innovativo sistema che utilizza algoritmi di machine learning per migliorare il realismo dei comportamenti dei giocatori sul campo.

Il gameplay di EA Sports FC 25 diventa più tattico, consentendo una personalizzazione approfondita dei ruoli all’interno della squadra. Le modalità di gioco sono molteplici, tra cui Ultimate Team, le carriere sia come allenatore che come giocatore, e la novità della modalità Rush 5 vs 5, che offre un’esperienza di gioco dinamica e coinvolgente. Inoltre, il gioco presenta un ampio roster con oltre 19.000 giocatori e giocatrici provenienti da più di 700 squadre, basandosi su dati reali raccolti dai campionati più prestigiosi d’Europa e del mondo.

Esselunga propone EA Sports FC 25 per PS5 al prezzo di 69,90 euro, con un’offerta valida fino al 16 ottobre. Come da tradizione, l’offerta è soggetta a disponibilità limitata, quindi i clienti sono incoraggiati ad affrettarsi per non perdere l’opportunità di acquistare il gioco a questo prezzo conveniente.

Il volantino di Esselunga evidenzia il continuo impegno del supermercato nel fornire prodotti tecnologici di alta qualità, rispondendo così alle richieste degli appassionati di videogaming. Con una strategia di marketing che punta a sfruttare il successo degli eventi sportivi e l’interesse per i giochi di simulazione calcistica, Esselunga si posiziona come un punto di riferimento per chi cerca il meglio nel mondo della tecnologia e dell’intrattenimento videoludico.

In sintesi, EA Sports FC 25 per PS5 rappresenta un’ottima occasione per gli amanti del calcio e dei videogiochi, promettendo un’esperienza di gioco all’avanguardia e molto realistica, disponibile presso Esselunga fino a metà ottobre.