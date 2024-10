EA SPORTS FC 25 Edizione Standard PS5 | Videogiochi | Italiano (Audio Inglese)

Price: 79,99€ - 70,00€

(as of Oct 13, 2024 20:10:26 UTC – Details)





EA SPORTS FC 25 offre nuovi modi di vincere per il club.

Fai squadra in Rush 5v5, un nuovo modo di giocare con gli amici a ranghi ridotti in Football Ultimate Team, Club e Calcio d’inizio. In Football Ultimate Team Rush, crea una rosa a 5 con un massimo di 3 amici, ognuno dei quali controlla il proprio oggetto giocatore.

Fai giocare la tua squadra al meglio con FC IQ, modifica sostanziale alle basi tattiche del gioco che offre più controllo strategico e movimenti di squadra più realistici, mentre un nuovo modello di IA, basato su dati reali, influenza le tattiche di gioco tramite i nuovi Ruoli giocatore.

Vivi le storie più importanti del mondo reale con le novità in Carriera tecnico e professionista e con i Punti di partenza live. Riscrivi storie di ICONE del passato nei club moderni in Carriera professionista e prova per la prima volta la nuova Carriera femminile controllando un club o una giocatrice da uno dei 5 migliori campionati femminili.

EA SPORTS FC 25 include le stelle dalle competizioni e club più prestigiosi al mondo. Movimento, stile di gioco ed esultanze di oltre 19.000 atleti si basano su dati raccolti dalle partite dei campionati più blasonati.

Non importa come vincerai in EA SPORTS FC 25: fallo per il club.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 17,1 x 13,6 x 1,5 cm; 90 grammi

Data d’uscita ‏ : ‎ 27 settembre 2024

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 17 luglio 2024

Garanzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.

ASIN ‏ : ‎ B0D9895N55

Paese di origine ‏ : ‎ Regno Unito

Restrizioni di spedizione: Spedizione: Questo articolo può essere spedito solo all’interno dell’Unione Europea e in altri Paesi selezionati.

Questo videogioco è il primo videogioco di calcio al mondo

L’Edizione Standard contiene il gioco completo FC 25

Preordina entro il 27/09/2024 e ricevi il tuo bonus di preordine

Il codice di accesso del bonus di preordine verrà consegnato al lancio il 27/09/2024

EA SPORTS FC 25 include le migliori stelle dai club e dalle competizioni più prestigiose del mondo; Non importa come vincerai in EA SPORTS FC 25: fallo per il club

Il movimento, lo stile di gioco e le esultanze di oltre 19.000 giocatori e giocatrici provenienti da più di 700 squadre si basano su dati raccolti dalle partite dei campionati più blasonati