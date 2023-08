EA Sports FC 24, un giorno alla chiusura dei bonus preordine: le edizioni del nuovo FIFA

EA Sports FC 24, il nuovo inizio per la serie conosciuta fino allo scorso anno come FIFA, è disponibile in pre-ordine e acquistabile dal 13 luglio 2023. Ci sono due edizioni di FC 24, ovvero l’edizione Standard e l’edizione Ultimate. Gli utenti che preordinano l’edizione Ultimate di FC 24 entro il 22 agosto avranno la possibilità di giocare al gioco sette giorni in anticipo rispetto alla data di uscita dell’edizione Standard. L’edizione Ultimate è disponibile solo in formato digitale e include contenuti esclusivi come Punti FC 24 e oggetti in-game. Sarà disponibile su PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series, e questi sono i dettagli dei contenuti della versione Ultimate:

Gioco Base

Dual Entitlement

Accesso Anticipato fino a 7 giorni

4.600 Punti FC

Oggetto Giocatore Ultimate Team TOTW 1

Accesso alla Campagna Nike Ultimate Team

Oggetto Giocatore in Prestito Nike Ultimate Team (Per 24 partite)

Maglia Nike x FC Ultimate Team

Giocatore Copertina Ultimate Team in prestito (Per 10 partite)

Due oggetti scelta giocatore Ambasciatore in Prestito in Ultimate Team (Per 5 partite)

Uno slot stili di gioco sbloccati per carriera giocatore

Punti aggiuntivi per personalità carriera giocatore

Uno staff allenatore 5 stelle per carriera allenatore disponibile da assumere

Preordinando la Standard Edition entro il 22 agosto, invece, si otterranno: