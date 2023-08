EA Sports FC 24, quando escono le app ufficiali su web e mobile

L’accesso anticipato a EA Sports FC 24, la nuova incarnazione di FIFA, è in programma tra un mese, ma ancora prima verranno rilasciate la Web App e l’App Companion. Secondo quanto riportato dalla guida della Web App di FIFA Ultimate Team, è previsto che la Web App di EA Sports FC 24 venga lanciata il 20 settembre. Tramite la app, come sempre, sarà possibile gestire i propri giocatori in Ultimate Team anche senza avviare il gioco. Un trend consolidato da EA è il rilascio della Web App prima dell’accesso anticipato. Ad esempio, la Web App di FIFA 22 è stata resa disponibile il 22 settembre, anticipando l’accesso anticipato del 29 settembre. Lo stesso schema è stato seguito anche per la Web App di FIFA 23 FUT, uscita il 21 settembre prima dell’accesso anticipato del 27 settembre. L’App Companion di EA Sports FC 24, che completa l’esperienza di gioco della Web App e consente il controllo delle operazioni FUT anche da dispositivi mobili, dovrebbe essere resa disponibile 24 ore dopo il lancio dell’applicazione Web. Questa tempistica segue un approccio tradizionale della serie. Ad esempio, l’App Companion di FIFA 22 è stata lanciata il 23 settembre, mentre la versione di FIFA 23 è stata aggiornata il 22 settembre.

Per accedere alla Web App di EA Sports FC 24 sarà sufficiente collegarsi al sito web dedicato che verrà condiviso da Electronic Arts al momento del rilascio. Per quanto riguarda l’App Companion, questa sarà disponibile per il download su dispositivi iOS e Android. Anche se è già possibile scaricare l’App Companion di FIFA 23, non è ancora chiaro se EA rilascerà un aggiornamento dell’applicazione mobile come accaduto per il passaggio da FIFA 22 a FIFA 23. Sarà interessante scoprire se sarà rilasciata una nuova app completamente dedicata a EA Sports FC 24. La data ufficiale di rilascio dell’accesso anticipato per EA Sports FC 24 è fissata per il 22 settembre. Una beta è stata già lanciata su PS5 e Xbox, ma solo pochi fortunati hanno avuto l’opportunità di partecipare. Per accedere all’accesso anticipato è necessario acquistare l’Edizione Ultimate del gioco, oppure è possibile godere della prova di 10 ore offerta da EA Play, mentre si attende che l’Edizione Standard venga sbloccata il 29 settembre. Il gioco sarà disponibile su piattaforme PlayStation e Xbox, su Switch e su PC.