E4 Computer emette primo minibond tokenizzato in Italia

Da stranotizie
E4 Computer Engineering, fornitore leader in Europa di soluzioni per il supercalcolo, l’intelligenza artificiale e il quantum computing, ha emesso il primo minibond in Italia tokenizzato su blockchain pubblica, pienamente conforme al Decreto FinTech. Il minibond da 5 milioni di euro, garantito al 50% da Sace, è stato sottoscritto in parti uguali da Unicredit e Cdp.

L’obbligazione ha una durata di 6 anni, compreso un anno di preammortamento, e finanzierà investimenti strategici quali l’ampliamento della struttura di Rubiera di E4 per ospitare un nuovo data center, nonché l’acquisto e l’installazione di apparecchiature, degli impianti e dei sistemi necessari al suo funzionamento.

Nell’emissione del primo minibond in Italia nativo digitale, UniCredit ha agito quale arranger e sottoscrittore, Cdp in qualità di investitore istituzionale, BlockInvest ha fornito la piattaforma tecnologica, Weltix ha agito in qualità di responsabile del registro mentre Simmons&Simmons in qualità di advisor incaricato con riferimento ai profili legali, documentali e fiscali inerenti all’operazione.

L’operazione introduce un’importante innovazione: la completa digitalizzazione del processo di emissione e gestione tramite la tecnologia blockchain, abilitata dalla piattaforma BlockInvest. La trasformazione di un flusso di lavoro tradizionalmente cartaceo in un processo digitale comporta maggiore efficienza, trasparenza e velocità, aprendo la strada a nuove soluzioni digitali a supporto delle pmi.

La tokenizzazione del titolo e la sua registrazione su blockchain pubblica Polygon POS garantiscono una significativa semplificazione e trasparenza del processo di emissione e la velocizzazione dei successivi trasferimenti, mentre ogni operazione è notarizzata in modo immutabile, assicurando sicurezza e affidabilità totale.

Il progetto rappresenta un ulteriore passo nell’evoluzione digitale dei mercati finanziari verso la tokenizzazione degli asset, che consente processi più rapidi, tracciabili e integrati. Grazie al setup implementato per questa operazione sarà possibile gettare le fondamenta per un mercato secondario più efficiente, creare strumenti finanziari nativi digitali, digitalizzare end-to-end l’emissione e la gestione del minibond e altri strumenti di debito, ridurre tempi operativi, costi amministrativi e complessità post-emissione, garantire tracciabilità, trasparenza e immutabilità delle transazioni e abilitare trasferimenti più rapidi, sicuri e verificabili.

