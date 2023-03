E3, troppe defezioni: cancellato l'expo di videogiochi a Los Angeles

La Entertainment Software Association americana ha annunciato la cancellazione dell’edizione 2023 dell’Electronic Entertainment Expo, o E3, che si sarebbe dovuto tenere dal 13 al 16 giungo al Convention Center di Los Angeles. Sarebbe stata la prima edizione aperta al pubblico da quella del 2019. L’ESA spiega che sebbene il marchio non verrà cancellato, l’edizione di quest’anno non avrà luogo perché non ha ottenuto l’interesse desiderato dagli organizzatori e dall’industria videoludica: quasi tutte le più grandi aziende infatti, da Sony a Nintendo passando per Microsoft, hanno dato forfait dichiarando che non avrebbero partecipato in nessun modo all’E3 di quest’anno, così come Sega, Tencent e Devolver Digital, tra gli altri. ReedPop, società che si occupa dell’organizzazione dell’expo, ha commentato ufficialmente l’accaduto così: “È stata una decisione difficile da prendere, a causa di tutti gli sforzi che noi e i nostri partner abbiamo fatto per realizzare questo evento, ma abbiamo dovuto decidere ciò che era più giusto per l’Industria e ciò che è giusto per l’E3. Apprezziamo e capiamo che le aziende interessate non avrebbero avuto demo giocabili pronte e che le sfide relative alle risorse hanno reso la presenza all’E3 di quest’estate un ostacolo che non potevano superare. Per coloro che si sono impegnati per l’E3 2023, siamo spiacenti di non poter mettere in scena la vetrina che meritate”.