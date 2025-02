È virale il video del coreografo di Gaia che segna il tempo a modo suo

Ultima in classifica, ma al primo posto nei cuori per la coreografia, è Gaia, l’unica a presentare una performance di danza sul palco del Teatro Ariston con quattro ballerini. Il suo coreografo, Carlos Díaz Gandía, è diventato virale su TikTok per il suo coinvolgente countdown nel backstage del videoclip di “Chiamo Io Chiami Tu”. La canzone, interpretata da Gaia, esplora temi di amore e indecisione, con testi che riflettono su relazioni fragili e momenti di vulnerabilità.

Carlos Díaz, già collaboratore di Gaia per “Sesso e Samba” e per il tour di Mahmood, porta un’energia distintiva alla danza dell’artista. I versi di “Chiamo Io Chiami Tu” parlano di una comunicazione interrotta e della ricerca di connessione in un contesto amoroso complesso, mettendo in evidenza le tensioni emotive e le speranze.

Il testo descrive immagini di libertà, vulnerabilità e nostalgia, segnalando una lotta interna tra il desiderio di contatto e la paura di essere feriti. Espressioni come “Stare nuda e nessuno che giudica” e “Un silenzio che mi spezza un po’” evidenziano la fragilità delle emozioni umane. Il ritornello ripetitivo di “Chiamo io chiami tu” enfatizza la dinamica di attesa e desiderio, rendendo il brano un’ode alla complessità delle relazioni moderne.

L’esibizione di Gaia, con il suo mix di musica e coreografia, nonostante la posizione in classifica, ha lasciato un’impronta significativa, dimostrando che l’artistry e l’espressione personale possono risaltare oltre i numeri. La performance è disponibile su RaiPlay e offre uno spaccato della sua proposta musicale a Sanremo.