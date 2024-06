“È vero, io e Fedez ci…” la modella spagnola avvistata con il rapper confessa tutto: le cose stanno così

Fedez si sta dando alla pazza gioia dopo la separazione con Chiara Ferragni. Il giovane rapper milanese è stato beccato in più occasioni con diverse modelle ed influencer. L’ultima sarebbe una modella spagnola, chiamata Violeta Toloba.

Fedez e VIoleta

Ecco le parole della diretta interessata.

Fedez e le sue mille ragazze

Fedez, il nome d’arte di Federico Lucia, è reduce dalla fine della sua storia d’amore con Chiara Ferragni, la quale è stata sua moglie per diversi anni, nonché madre dei suoi due figli Leone e Vittoria. Se da un parte Chiara sembra essere concentrata sul lavoro, Fedez sembra aver volto il suo sguardo su molte bellissime modelle.

Fedez

Tra queste primeggia la modella francese Garance Authié, la quale è comparsa in compagnia del rapper al GP di Monaco e sullo yatch a Montecarlo. Per non parlare poi delle numerose ospitate nella quale Fedez è comparsa in compagnia di ragazze molto belle e interessanti.

Una delle ultime ragazze del rapper è proprio Violeta Toloba, una modella spagnola di circa 24 anni. In molti hanno descritto questa giovanissima ragazza come la nuova fiamma dell’ex Ferragnez ma non abbiamo molte informazioni in merito. Proprio per questo è stata la modella a dire la sua sull’argomento.

La verità di Violeta Toloba

Da quello che sappiamo, è stato diffuso sulla reta uno scatto che vede Violeta e Fedez molto vicini qualche sera prima del Gran Prix dove è comparso in compagnia di Garance. Alcuni portali di gossip avevano supposto come la ragazza fosse la stessa in ogni circostanza, ipotesi poi smentita in seguito. Violeta Toloba

Io e Fedez abbiamo passato qualche vacanza insieme, ma non c’è nessun rapporto, è appena uscito da una rottura matrimoniale e non è come sembra. Lo apprezzo molto, è una persona eccezionale, qualunque cosa faccia lo sosterrò sempre e saremo sempre amici con tante risate e momenti indimenticabili.

Pare quindi che i due non abbiano nessun tipo di relazione, ma solo un’amicizia speciale che hanno coltivato con cura con il passare degli anni. Forse il vero gossip amoroso è proprio quello che vede come protagonisti Garance e Fedez!