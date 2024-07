È vero che i kiwi vicino alle mele maturano più in fretta?

I kiwi sono una delle specie di frutta più prodotte in Italia e sono particolarmente apprezzate dalla nostra popolazione in quanto contengono alte concentrazioni di vitamina C e hanno un buon sapore.

Sono comunque difficili da gestire, in particolare a casa, quando vengono posti insieme ad altra frutta all’interno del frigorifero o dello stesso contenitore. Spesso, infatti, posizionare i kiwi di fianco alle mele o alle pere (ma paradossalmente anche ai pomodori) aumenta il rischio che tutta la frutta vada a male, per via dell’eccessiva maturazione e della fermentazione dei loro zuccheri.

Questi fenomeni avvengono principalmente per colpa del rilascio dell’etilene da parte dei frutti climaterici, che sono estremamente sensibili alla presenza degli ormoni. I frutti climaterici sono tutti quei frutti che devono regolare precisamente la loro maturazione, in considerazione del clima e delle ore di luce.

Essi sono generalmente tutti quei frutti che possono maturare successivamente dopo la raccolta e che s’influenzano a vicenda, proprio tramite il rilascio di ormoni.

L’etilene è proprio uno degli ormoni principali delle piante e ha il colpito di regolare la maturazione delle cellule, per far sì che il frutto appari più appetitoso e appariscente. Il suo scopo è anche quello d’invogliare gli animali a mangiare i frutti che la producono, per favorire la dispersione dei semi.

Quando però il rilascio di etilene è eccessivo, questo ormone provoca le famose ammaccature della frutta, che precedono la fermentazione degli zuccheri e la loro decomposizione. Indurre la maturazione anticipata non è quindi mai una buona cosa da fare, se non si ha intenzione di congelarla, visto che questo processo alla lunga ne altera il gusto e ne distrugge la struttura.

Tra i frutti climaterici abbiamo anche le banane (che spesso si conservano nella maniera sbagliata), le pesche, i meloni, le angurie, le albicocche e gli avocado, mentre tra i frutti non climaterici abbiamo le fragole, i lamponi, i mirtilli, gli agrumi e diversi ortaggi, come le melanzane.

I kiwi inoltre sono famosi per possedere un nutriente molto speciale, collegato alla loro concentrazione di vitamine C.