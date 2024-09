È venuto a mancare a soli 52 anni. Il triste annuncio

John Cassaday, illustre fumettista e artista, è scomparso prematuramente a 52 anni il 9 settembre. La sua famiglia ha condiviso con tristezza la notizia sui social, esprimendo il desiderio di non dimenticarlo mai. Cassaday è riconosciuto per il suo talento nella narrazione visiva, che ha coltivato sin da giovane. Dopo aver studiato regia, ha deciso di dedicarsi completamente ai fumetti, rivelando uno stile unico e un’attenzione maniacale ai dettagli. Inchiostrava personalmente le sue opere, collaborando spesso con la colorista Laura Martin.

Le sue influenze erano varie, spaziando dall’arte di NC Wyeth alla cultura pop, con una particolare inclinazione per la musica brit-pop. Cassaday debuttò nel 1995 con una storia per Negative Burn di Caliber Comics, ma il vero punto di svolta arrivò con la San Diego Comic-Con, dove presentò il suo portfolio a Mark Waid, che riconobbe il suo straordinario talento. Il primo grande successo giunse nel 1996 con la serie Ghost per Dark Horse Comics e successivamente con Desperadoes per Homage Comics, aprendo le porte dei colossi Marvel e DC Comics.

Cassaday si distinse per il suo lavoro su serie celebri, tra cui Astonishing X-Men con Joss Whedon, che gli valse l’Eisner Award. Collaborò anche come concept artist per il film Watchmen di Zack Snyder e diresse un episodio della serie Dollhouse. La sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità dei fumetti, con omaggi da parte di colleghi come Mark Waid, che fu tra i primi a scoprire il suo talento.

La carriera di Cassaday è costellata di successi, con rappresentazioni iconiche di personaggi come Flash, Capitan America e Superman. Il suo lavoro più celebri includono la serie Planetary, creata con Warren Ellis, un’opera rivoluzionaria che lo ha consacrato nel panorama fumettistico. Negli ultimi anni, stava lavorando a una serie multimediale per Les Humanoides Associés, un progetto descritto come la sua “sinfonia incompiuta.” La sua eredità nel mondo dei fumetti rimarrà viva attraverso le sue opere che continueranno a ispirare generazioni future.