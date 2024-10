E-Vai e Aler Milano lanciano un nuovo progetto di car sharing sostenibile

Oggi a Milano è stato avviato un nuovo servizio di corporate car sharing che offre quattro auto elettriche ai cittadini durante gli orari non lavorativi. Questo progetto è realizzato da E-Vai, una società del gruppo Fnm e Aler Milano, e le vetture faranno parte della flotta aziendale di Aler. Due automobili sono state già consegnate, mentre le altre due entreranno in servizio entro la fine di ottobre. Durante la settimana, dalle 8 alle 18, le auto saranno utilizzate dai dipendenti di Aler, mentre negli altri orari e nei fine settimana saranno a disposizione dei cittadini attraverso il servizio di car sharing.

Per utilizzare il servizio, gli utenti possono registrarsi gratuitamente sul sito www.e-vai.com o tramite l’app mobile. La prenotazione delle vetture può avvenire in qualsiasi momento tramite l’app, il sito web o il numero di assistenza clienti. Il ritiro e la riconsegna delle auto avvengono in viale Romagna 26, all’esterno della sede di Aler Milano. Le auto E-Vai possono accedere liberamente alle aree B e C di Milano e agli altri comuni convenzionati, con la possibilità di viaggiare senza limiti in tutta l’Unione Europea e la Svizzera.

L’iniziativa permette ad Aler Milano di ridurre i costi di gestione, minimizzare l’impatto ambientale e offrire un servizio di mobilità aggiuntivo per il territorio. Secondo Luca Pascucci, direttore generale di E-Vai, il modello di corporate car sharing si adatta a diverse realtà aziendali, offrendo vantaggi che vanno oltre l’ottimizzazione della flotta. Le aziende possono condividere l’uso delle proprie auto con il pubblico, garantendo un ulteriore servizio di mobilità sostenibile e migliorando le relazioni con la comunità.

Il presidente di Aler Milano, Matteo Mognaschi, ha sottolineato che la collaborazione con E-Vai consente all’azienda di impiegare auto completamente elettriche, riducendo così l’inquinamento e promuovendo una cultura green. L’utilizzo di questo innovativo modello di car sharing rappresenta un’ottimizzazione dei costi per Aler, contribuendo a una mobilità sempre più sostenibile.