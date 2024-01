è uscito il nuovo video di “In My Bed”

Il video, ricco di filmati inediti di Amy Winehouse, celebra il 20esimo anniversario del brano e anticipa la ristampa dell’album “Frank”.

A quasi 13 anni dalla sua morte, la leggendaria cantante britannica Amy Winehouse torna a far parlare di sé grazie al nuovo video di “In My Bed”, pubblicato sul suo canale YouTube ufficiale. Il video è un mix di immagini inedite risalenti al 2004 e riprese del video originale del brano, girato venti anni fa dal regista Paul Gore.

Un omaggio alla celebre Amy Winehouse

Come descrive il sito Billboard, il nuovo videoclip di “In my bed” ci porta indietro nel tempo, mostrando una giovane Amy Winehouse che passeggia casualmente in un elegante hotel. La cantante, all’epoca ventenne, indossa un abito floreale e sfoggia un’acconciatura a caschetto, ben diversa dal suo iconico ciuffo alto.

Il filmato, realizzato con una serie di vecchie immagini inedite, è un tributo alla carriera di Winehouse, celebrando il 20esimo anniversario del video musicale originale di “In My Bed”, pubblicato il 5 aprile 2004. Il brano era incluso nel suo album di debutto “Frank”, la cui ristampa è prevista per il 2 febbraio.

In attesa del biopic

La pubblicazione del nuovo video di “In My Bed” arriva poco dopo la diffusione del primo trailer di “Back to Black”, il film biografico sulla vita di Amy Winehouse. Il biopic, diretto da Sam Taylor-Johnson, raggiungerà le sale cinematografiche britanniche il prossimo 12 aprile.

Nel trailer del film uscito oggi Marisa Abela, sulle note di “Back to Black“, fa dire ad Amy: “Non scrivo musica per essere famosa. Scrivo canzoni perché non so cosa farei se non lo facessi.” Poi prosegue: “Voglio che le persone ascoltino la mia voce e possano dimenticare i loro problemi. Voglio essere ricordata per essere stata me stessa“.

Amy Winehouse, scomparsa nel 2011 all’età di 27 anni, ha lasciato un segno indelebile nel mondo della musica. Il suo talento e la sua voce unica continuano a vivere attraverso la sua musica, e il nuovo video del celebre singolo rappresenta un ulteriore tributo alla sua indimenticabile carriera.

Di seguito il nuovo video di “In my bed”: