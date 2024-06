è uscito il nuovo regolamento

Carlo Conti inizia la rivoluzione: ecco quali sono i requisiti previsti dal nuovo regolamento per partecipare a Sanremo Giovani.

La Rai ha introdotto novità sostanziali per la nuova edizione del format Sanremo Giovani, con obiettivi chiari di rinnovamento e snellimento del processo di selezione. Descritto sul sito ufficiale dell’ente radiotelevisivo come “più veloce e più snello“, il nuovo regolamento punta su requisiti più stringenti per l’età dei partecipanti, riducendo la fascia ammessa a giovani artisti tra i 16 e i 26 anni, e un minor numero di concorrenti.

Queste scelte preludono a una selezione più accurata dei talenti emergenti, in linea con l’esigenza di offrire una vetrina più mirata e qualitativamente rilevante all’interno del panorama musicale giovane italiano.

Sanremo Giovani: processo di selezione rinnovato

L’iter selettivo propone un’audizione iniziale effettuata dal Direttore Artistico, Carlo Conti, e dalla Commissione Musicale, con l’obiettivo di stilare una shortlist di almeno 40 artisti tra coloro che rispettano i criteri imposti dal concorso. Questi candidati verranno valutati attraverso audizioni dal vivo nella sede di Via Asiago a Roma, con l’intento di individuare 24 giovani promesse che saranno poi protagoniste delle serate su Rai2 dedicate alla selezione dei talenti.

Le serate di selezione si articoleranno in quattro appuntamenti in seconda serata su Rai2, previsti per novembre e dicembre, durante i quali 6 artisti a serata si esibiranno con il proprio repertorio. Solo metà di essi, giudicati ancora dalla Commissione Musicale, supereranno il turno.

Carlo Conti

Le sfide culmineranno in una semifinale e una finale, questa ultima destinata a designare gli 8 finalisti (6 di Sanremo Giovani e 2 dall’”Area Sanremo“) che si contenderanno, in prima serata su Rai1, l’accesso al palcoscenico del Festival di Sanremo 2025.

Nuove proposte: un’iniziativa di Carlo Conti

E’ stato Carlo Conti, direttore artistico di Sanremo 2025, ad aver fortemente voluto il ritorno delle Nuove Proposte a Sanremo 2025. La separazione dalle categorie più consolidate del Festival mira a fornire un vero e proprio trampolino di lancio per i giovani artisti, con l’obbiettivo dichiarato di scoprire e valorizzare i potenziali “Big” del domani.

Il regolamento di questa rinnovata edizione è stato reso pubblico attraverso il portale ufficiale della manifestazione, dove sono stati anche annunciati i tempi per la presentazione delle candidature, che si apriranno il 10 luglio e si concluderanno l’8 ottobre.