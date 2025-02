È uno dei quartieri più famosi della città, eppure ci sono 111 tesori nascosti che forse neanche i romani conoscono.

Situato sulla riva destra del fiume a Roma, Trastevere è un quartiere affascinante amato da cittadini e turisti, caratterizzato da vicoli intricati, piazze vivaci e numerose trattorie che offrono la cucina tradizionale romana. Famoso per la sua vita notturna, Trastevere è animato da giovani che frequentano bar alla moda e piazzette come piazza Santa Maria in Trastevere e piazza Trilussa. “111 luoghi di Trastevere” è il podcast che esplora questi luoghi e la cultura della capitale.

La Via della Scala, che si estende da Piazza S. Egidio a Porta Septimiana, deve il suo nome all’omonima chiesa fondata nel XVI secolo. Secondo la tradizione, una levatrice, Cornelia, pregò per la salute di sua figlia muta, e il suo miracolo portò alla costruzione della chiesa, meta di pellegrinaggi. Via della Scala è frequentata e collega giardini, piazze e locali, rendendola un luogo vibrante dove si può assaporare l’atmosfera romana tra luci serali e risate.

Il Palazzo Corsini, costruito nel XV secolo, è un simbolo di storia e cultura. Residenza della regina Cristina di Svezia nel XVII secolo e sede dell’Accademia dell’Arcadia, il palazzo è stato ampliato nel XVIII secolo dall’architetto Ferdinando Fuga. Oggi ospita la Galleria Nazionale d’Arte Antica e l’Accademia dei Lincei.

L’Orto Botanico, vicino al Gianicolo, si estende per 12 ettari e presenta 7.000 specie vegetali, tra cui un giardino giapponese con ponte e laghetto. Trastevere, un viaggio nel tempo e nelle tradizioni, offre un’esperienza unica della storia di Roma.