È uno dei parchi più straordinari del Mediterraneo: tra calette e antiche carceri, ti farà scoprire quest’isola anche fuori stagione.

La visita al Comprensorio del Parco di Porto Conte, situato nel nord-ovest della Sardegna, tra Alghero e l’isola dell’Asinara, è un’esperienza affascinante. Questo parco si esplora in due tempi, essendo ricco di bellezze naturali e storiche. Una tappa fondamentale è Torre del Porticciolo, con un campeggio ben organizzato e una spiaggia facilmente accessibile, caratterizzata da una scalinata che conduce a un’insenatura di sabbia e ghiaia. La vista panoramica è mozzafiato, soprattutto durante il tramonto.

Per gli appassionati di trekking, ci sono excursioni verso Cala del Vino e Cala Viola, entrambe selvagge e rocciose, che offrono panorami straordinari. Ancora più a sud, l’Oasi delle Prigionette è un luogo d’interesse per la sua biodiversità e per gli itinerari escursionistici, che portano a monte Timidone e Capo Caccia, dove si possono ammirare anche i resti di una villa romana.

Altre attrazioni includono il complesso Nuragico di Palmavera e la necropoli di Angelo Ruju, che testimoniano la ricca storia della zona. Capo Caccia offre spettacolari vedute delle falesie e dell’Isola Foradada, ed è possibile visitare le Grotte delle Brocche rotte. Casa Gioiosa, ex colonia penale, ospita affascinanti mostre tematiche.

La Spiaggia dell’Argentiera, con il suo antico centro minerario, merita una sosta, anche se in estate presenta qualche difficoltà a causa delle meduse. Nonostante il tempo limitato, il Parco di Porto Conte offre un’abbondanza di bellezze da scoprire e visitare, rendendo la vacanza indimenticabile. Maggiori dettagli sono disponibili su algheroparks.it.