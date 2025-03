È uno dei castelli più antichi della Toscana, ma la sua seconda vita oggi è ispirata al momento più romantico della vita.

Nel cuore della Maremma toscana, il Castello di Segalari emerge tra le colline, circondato da vigneti e uliveti. Questa storica dimora, risalente al IX secolo, è stata trasformata in una meravigliosa location per matrimoni e eventi romantici, mantenendo il suo fascino antico grazie a un attento restauro avvenuto negli anni ’90. La struttura attuale, che include una torre di avvistamento e una cappella privata, rappresenta un’esplosione di arte medievale.

Con un parco di oltre sette ettari, una piscina semiolimpionica e gazebo coperti di piante, il Castello offre scenari incantevoli per celebrare eventi indimenticabili. Gli sposi possono scambiarsi promesse davanti alla cappella storica o all’aperto, immersi nei colori del tramonto. L’organizzazione del Castello è un altro punto di forza, con la possibilità di spettacoli pirotecnici e servizi catering personalizzati, rendendo ogni momento unico.

Il Castello dispone anche di dieci eleganti camere, permettendo agli ospiti di prolungare il sogno e di esplorare le meraviglie circostanti come Castagneto Carducci e Bolgheri, noto per i suoi vini Super Tuscan. La costa dista solo dieci minuti, offrendo momenti di relax in un contesto naturale straordinario. Il team del Castello organizza anche picnic privati sulla spiaggia, aggiungendo un tocco speciale al soggiorno.

Il Castello di Segalari è dunque più di una dimora storica; è un luogo magico, capace di emozionare, ideale per chi desidera un matrimonio da favola o una vacanza tra glamour e autenticità, regalando momenti indimenticabili in un angolo unico della Toscana.