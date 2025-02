È uno dei borghi dipinti più belli d’Europa, ma non aspettatevi di trovare murales: qui l’arte è decisamente diversa.

Nel cuore della regione di Žilina in Slovacchia, si trova il borgo di Čičmany, celebre per le sue case di legno scuro decorate con motivi bianchi che richiamano antichi ricami. Questa caratteristica unica non è solo estetica, ma rappresenta una forma d’arte che trasmette storie e tradizioni locali. I decori, applicati con argilla e calce, servono anche a proteggere il legno, mentre i motivi geometrici e floreali riflettono un forte legame con la cultura popolare.

La tradizione dei “ricami” è tramandata di generazione in generazione, e rappresenta un’importante espressione artistica locale. Čičmany, fondato nel 1277, ha una storia segnata da un devastante incendio nel 1921 che distrusse gran parte delle abitazioni, risparmiandone solo tre, considerati simboli della storia del villaggio. La ricostruzione seguì il modello originale, preservando la tradizione decorativa.

Un importante contributo alla valorizzazione di Čičmany è stato fornito dall’architetto ed etnologo Dušan Jurkovič, che ha promosso l’architettura popolare. Il borgo offre anche musei etnografici come il Radenov dom e il Gregorov dom, che permettono ai visitatori di immergersi nella vita quotidiana del passato.

Situato a 180 km da Bratislava, Čičmany è facilmente raggiungibile e si trova in un contesto naturale straordinario, ideale per escursioni. La comunità locale, orgogliosa della propria storia, condivide antiche usanze legate a celebrazioni e tradizioni gastronomiche. Čičmany rappresenta un esempio di come l’arte possa essere una celebrazione della cultura millenaria, integrando tradizione e natura in un’armonia senza tempo.