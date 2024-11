È uno dei ballerini più amati

Samuel Peron sostituisce Angelo Madonia come maestro di Federica Pellegrini a Ballando con le stelle, dopo l’esclusione di Madonia, le cui motivazioni non sono state rese note. Il ritorno di Peron è stato confermato da un comunicato della Rai, che ha annunciato ufficialmente l’uscita di Madonia dal programma condotto da Milly Carlucci. Tale situazione ha suscitato speculazioni tra i fan riguardo le ragioni dell’esclusione.

La notizia del ritorno di Samuel Peron è accolta con grande entusiasmo, poiché è considerato uno dei volti più noti e amati dello show. La sua presenza promette di portare novità e esperienza, migliorando ulteriormente l’atmosfera della competizione di danza. L’ufficio stampa della Rai ha espresso il proprio entusiasmo per il rientro di Peron, evidenziando la sua importanza nella storia della trasmissione.

Nel comunicato, la Rai ha dichiarato: “Siamo felici di annunciare il ritorno di Samuel Peron, uno dei maestri più amati di Ballando con le Stelle. A partire dalla prossima puntata, Samuel sarà al fianco di Federica Pellegrini, portando la sua esperienza e il suo entusiasmo. È una gioia riaverlo nella grande famiglia di Ballando, sicuri che il suo talento renderà questa edizione ancora più speciale.” Questa affermazione sottolinea il ruolo significativo di Peron nel coinvolgere sia il pubblico che gli altri concorrenti.

Samuel Peron ha una carriera lunga e significativa all’interno di Ballando con le stelle, avendo partecipato a 18 edizioni dalla sua seconda stagione nel 2005. Nel suo percorso, ha ottenuto risultati straordinari, come la vittoria nella quarta edizione nel 2007 insieme a Maria Elena Vandone, e il secondo posto nell’ultima edizione con Simona Ventura. Il suo ampio coinvolgimento ha contribuito notevolmente alla popolarità del programma.

Nel corso di quest’anno, Peron aveva annunciato la sua intenzione di allontanarsi, definendo la sua esperienza a Ballando come una “università” personale, un’opportunità unica di crescita. Ha parlato della sua collaborazione con Milly Carlucci come un onore, esprimendo però anche il desiderio di intraprendere nuove strade professionali. Il suo ritorno segna un nuovo capitolo per Ballando con le stelle, promettendo vivacità e coinvolgimento per il pubblico nelle prossime esibizioni.