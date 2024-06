“È una grave…” Matteo Viviani ricoverato in ospedale: cosa sta succedendo

Brutta disavventura quella che sta vivendo in queste ore l’inviato de Le Iene Matteo Viviani. L’uomo è stato ricoverato in ospedale a seguito di una febbre molto alta legata ad un’infezione molto grave a carico delle tonsille.

Matteo Viviani

Che cosa gli è successo?

Matteo Viviani finisce in ospedale

Qualche minuto fa, l’inviato de Le Iene Matteo Viviani ha voluto condividere con i suoi followers di Instagram un momento particolarmente delicato della sua vita. Il giornalista ha infatti comunicato di essere stato ricoverato in ospedale con la febbre molto alta, la quale ha addirittura superato i 40°C.

Matteo Viviani

Questa notizia ha causato una grande preoccupazione non solo nella famiglia dell’uomo, ma anche in tutti coloro che lo seguono con stima ed ammirazione. Attualmente Matteo è ricoverato presso l’Ospedale Sacco di Milano.

Il giornalista ha augurato un buon Sabato sera a tutta la sua comunità e ha cominciato a leggere tutti i commenti di chi gli ha chiesto per quale ragione si trovasse in un lettino di ospedale. Dopo pochissimo tempo è stato lo stesso a rivelare il motivo del suo ricovero.

Che cosa è successo all’inviato de Le Iene?

L’inviato per eccellenza de Le Iene ha quindi voluto specificare i motivi per i quali è stato ricoverato in ospedale al fine di tranquillizzare tutti i suoi followers. Matteo Viviani Dopo il post tutti mi state chiedendo che cavolo mi sia successo. Nulla di grave, non preoccupatevi. Ho solo una brutta infezione alle tonsille, alla gola, che non vuole sapere di andarsene e che mi dà una febbre molto alta che non vuole saperne di scendere. Dopo aver misurato i 40.3 mi sono detto di andare a fare un controllo. MI hanno fatto le analisi e sto aspettando i risultati. Tutto qua, non morirò.

Matteo Viviani, quindi, si trova in ospedale per una brutta tonsillite che non gli offre tregua e che sicuramente meriterà di essere trattata con cura per guarire definitivamente. Gli auguriamo quindi una pronta guarigione.