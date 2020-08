Il cast del Grande Fratello Vip sembrava essere chiuso, eppure a meno di un mese dal debutto della quinta edizione un quarto nome (dato per certo nelle scorse settimane) è stato smentito. Sto parlando del giornalista e scrittore Giovanni Terzi, futuro marito di Simona Ventura.

La trattativa fra Giovanni Terzi ed Alfonso Signorini sarebbe durata settimane, con il conduttore che avrebbe in qualche modo lisciato anche Simona Ventura (per questo motivo in tempi non sospetti era uscito pure il suo nome fra i papabili gieffini), eppure alla fine il giornalista ha detto NO. A scriverlo nero su bianco è stato Dagospia.

“Girano cast ufficiali del Grande Fratello Vip che non sono ufficiali (fatti circolare per creare chiacchiericcio, aggiungiamo noi) ma chi entrerà nella casa più spiata d’Italia il prossimo 14 settembre? Nonostante il suo nome sia dato per certi da molti non ci sarà Giovanni Terzi, lusingato dall’offerta e in ottimi rapporti con Signorini ma impossibilitato per una serie di ragioni private”.

Giovanni Terzi è così il quarto famoso a smentire il proprio nome nel chiacchierato cast del Grande Fratello Vip trapelato online giorni fa, dopo la speaker radiofonica Ludovica Pagani, l’attrice Eva Grimaldi e l’ex calciatore Nicola Ventola.