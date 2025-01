È una delle penisole più belle d’Europa, da vivere anche in inverno: viaggio on the road in 7 giorni alla scoperta delle meraviglie del Sud Ovest.

Sulla strada in 7 giorni alla scoperta delle meraviglie del Sud Ovest

Dopo un viaggio in Irlanda, abbiamo deciso di visitare la Cornovaglia. La preparazione è stata meticolosa, viaggiando in tre, con un bagaglio limitato. Siamo partiti con uno zaino pieno e uno vuoto per i souvenir. Siamo partiti il 26 dicembre 2024, con un volo EasyJet da Roma a Bristol, noleggiando un’auto per raggiungere Taunton East, dove abbiamo soggiornato all’Holiday Inn Express.

Il giorno seguente, ci siamo diretti verso Westward Ho!, una località balneare nel Devon, dove abbiamo passeggiato sulla spiaggia e visitato negozi locali. Dopo, ci siamo spostati a Boscastle e Tintagel, dove abbiamo esplorato il castello e cenato al pub locale. Il terzo giorno ci ha portato a Port Isaac e Padstow, con passeggiate affacciate sul mare e ottimi pranzi in pub.

Il quarto giorno ci siamo diretti a St. Ives, visitando durante il tragitto Carbis Bay e St. Michael Mount prima di esplorare Mousehole. Abbiamo proseguito verso Porthcurno e Land’s End, scoprendo luoghi iconici della Cornovaglia. Il giorno seguente, la nostra meta era Looe e Polperro, dove abbiamo finalmente trovato un ristorante di frutti di mare.

Il 30 dicembre abbiamo visitato Bodinnick e Fowey, attraversando il fiume in traghetto. La sera, abbiamo soggiornato al Tyacks Hotel, continuando il nostro viaggio. Il 31 dicembre ci siamo recati a Truro e poi a Falmouth, gustando eccellenti piatti a base di pesce. La sera, ci siamo diretti a St. Ives per i festeggiamenti di Capodanno, con fuochi d’artificio spettacolari sul lungomare.

Il 1 gennaio 2025, dopo aver lasciato il nostro hotel, siamo partiti per Stonehenge, percorrendo a piedi il tratto che conduce al sito. Dopo aver fatto una sosta in un ristorante locale, abbiamo esplorato il monumento preistorico. La serata l’abbiamo trascorsa a Glastonbury, dove abbiamo dormito nel Crown Hotel.

Il 2 gennaio, concludendo la nostra vacanza, abbiamo goduto di una giornata di sole prima di dirigersi verso l’aeroporto. Questo viaggio ci ha permesso di scoprire la bellezza della Cornovaglia e l’atmosfera festiva degli inglesi durante le vacanze.