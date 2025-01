È una delle ipotesi. Sapremo la verità solo se la Cina collabora

Sono passati cinque anni dai primi casi di Sars-CoV-2 a Wuhan, ma le origini del virus rimangono sconosciute. La Cia ha recentemente suggerito la teoria di una fuga dal laboratorio in Cina, anche se con scarse prove. Giorgio Palù, esperto di microbiologia, sottolinea l’importanza di identificare l’origine del virus, poiché questo può aiutare a prevedere future epidemie. Attualmente rimane valida l’ipotesi di uno spillover da un animale, ma non è stato ancora identificato l’animale responsabile. Inoltre, altri studi evidenziano il legame tra Sars-CoV-2 e il virus RaTG13 dei pipistrelli, notando che il virus ha mostrato capacità uniche di infettare gli esseri umani, suggerendo possibili modifiche genetiche.

Palù afferma che è fondamentale che le autorità cinesi condividano informazioni dettagliate su ciò che è accaduto a Wuhan, per chiarire se ci sia stato un incidente di laboratorio. Ricorda inoltre episodi passati in cui virus sono stati accidentalmente conservati in laboratori. La mancanza di trasparenza da parte della Cina, unita al silenzio sulle richieste di investigazione dell’OMS, rende difficile ottenere certezze sull’origine del virus.

Palù sostiene che dovrebbero essere adottate regole internazionali per la ricerca sui virus potenzialmente pandemici e che studi di gain-of-function debbano essere controllati, con il coinvolgimento della comunità scientifica e della società civile. È essenziale continuare a indagare e studiare i virus potenzialmente pericolosi, come l’H5N1, per prevenire future pandemie, evitando leggerezze nella gestione della ricerca.