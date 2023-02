Assegnato il nuovo record per il cane dalla lingua più lunga del mondo: le foto e tutte le informazioni sull’esemplare.

Gli ultimi giorni di febbraio 2023 si rivelano adatti a festeggiare un traguardo memorabile per il cane dalla lingua più lunga del mondo. Si chiama Bisbee, il fido divenuto famoso – in questi ultimi giornoìi – dopo l’assegnazione ufficiale del suo “Guinness World Record“.

E’ un vero record: la lingua più lunga del mondo appartiene a lui – FOTO

L’adorabile e agile pelosetto Bisbee è originario dell’Arizona, negli Stati Uniti, e secondo quanto affermato dai suoi padroncini, dimostratisi piuttosto orgogliosi del traguardo appena raggiunto dal loro fido, la sua lingua sarebbe anche più lunga del suo musetto. Il giovane cagnolino, un Setter Llewellin, noto anche come Setter Inglese, ha da poco compiuto i suoi tre anni di età.

La bella notizia è stata pubblicata anche sulla pagina Facebook ufficiale dei “Guinness World Records”. Attraverso la quale si può ora assistere alle immagini in movimento contenute in un suggestivo filmato, in cui Besbee è l’assoluto protagonista di alcuni momenti salienti della ruotine quotidiana della sua famiglia. Ad accompagnare le sue corse a rallentatore, per osservare più attentamente la sua particolarità, alcuni aneddoti su di lui raccontati dai suoi genitori umani.

I padroncini del primatista sostengono di aver scoperto per caso della possibilità di Besbee entrare a far parte dei primati. La lunghezza della lingua di Bisbee è di 9,5 centimetri ed è stata misurata, per la prima volta, dal loro veterinario di fiducia, nonostante i suoi proprietari fossero già rimasti sorpresi, in precedenze, dal suo essere “sproporzionata” durante i primi mesi della sua esistenza.

Bisbee è stato adottato quando era ancora un cucciolo, e avrebbe immediatamente rapito il cuore della sua famiglia durante la loro partecipazione a un’asta di beneficienza. “Noi siamo fortunati ad averlo e lui è fortunato ad avere noi“, ha dichiarato – in conclusione – il papà umano di Besbee ribandendo l’unicità dell’esemplare, non soltanto per le sue caratteristiche fisiche, ma anche e soprattutto in virtù della sua straordinaria dolcezza.

Infine, come si evince dando uno sguardo ai report dei “Guinness World Records” precedenti, Bisbee non sarebbe – in realtà – stato il primo cane in assoluto a essere stato premiato per avere la lingua più lunga del mondo. Un altro esemplare, scomparso nel 2002, di nome Brandy. Pertanto il Setter Inglese è, al momento, il cane – in vita – con la lingua più lunga del mondo.