È un Vero Eccellenza nell’Intelligenza Artificiale

realme ha lanciato oggi a Milano il suo nuovo smartphone top di gamma, il realme GT 7 Pro, ora disponibile in Italia con un’interessante promozione di lancio a un prezzo inferiore ai mille euro. Questo dispositivo è dotato dell’ultimo chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite, di un eccellente comparto fotografico, di una batteria da 6.500 mAh con super ricarica, e offre prestazioni elevate nelle operazioni basate sull’AI.

Il realme GT 7 Pro presenta uno schermo da 6,78 pollici con refresh rate di 120 Hz e luminosità massima di 6.500 nit. La protezione è garantita dal Gorilla Glass 7i, che lo rende resistente a urti e graffi. Grazie al potente processore Snapdragon 8 Elite, il device offre prestazioni elevate sia per il lavoro che per i giochi, nonché per le funzioni più avanzate di intelligenza artificiale.

Il comparto fotografico include tre fotocamere posteriori: una principale e una zoom 3x, entrambe da 50 MP, stabilizzate, e una grandangolare. Per selfie e videochiamate, c’è un sensore anteriore da 16 MP. Una funzione interessante è la modalità subacquea, che consente di scattare foto anche in acqua. La batteria da 6.500 mAh supporta una ricarica rapida di 120 watt, permettendo di ricaricare il 50% della batteria in soli 13 minuti e il 100% in 37 minuti.

Nell’ambito delle funzioni AI, il GT 7 Pro offre strumenti come la gomma magica per rimuovere dettagli indesiderati dalle foto, l’AI Sketch to Image che trasforma schizzi in immagini dettagliate, e l’AI Motion Deblur che elimina il mosso dalle foto. Per il gaming, c’è l’AI Game Super Resolution che aumenta la risoluzione delle immagini. Queste funzioni sono gestite con grande rapidità grazie al potentissimo Snapdragon 8 Elite.

In termini di disponibilità, il realme GT 7 Pro è offerto in due colori, Mars Orange e Galaxy Grey. Il prezzo per la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria è di 999,99 euro, mentre la versione con 512 GB costa 1.099,99 euro. Tuttavia, con l’offerta di lancio, questi prezzi sono ridotti a 799,99 euro e 999,99 euro fino al 10 e 17 dicembre rispettivamente, rendendolo un’ottima scelta nel mercato degli smartphone premium.