E’ un tripode con bisogni speciali ma ha già conquistato il web e tutto il rifugio

Wibye è un cucciolo tripode con dei bisogni speciali: la sua storia ha già conquistato i presenti nel rifugio e migliaia di persone.

Questo meraviglioso cucciolo di Husky siberiano tripode si chiama Wibye. A raccontare quel che di importante è accaduto nella sua vita nel mese di agosto 2024 ci ha pensato @pawchicago. In un’emozionante clip il cucciolo di cane di 2 mesi si presenta agli utenti, viene accolto dai responsabili e dai veterinari del rifugio gestito dall’organizzazione di salvataggio “PAWS Chicago” e si appresta a divenire autonomo nei suoi movimento.

Come accennato in sovrimpressione alla clip dedicata a Wibye su TikTok, quando il cucciolo di Husky Siberiano è venuto al mondo era “leggermente diverso” ma “100% perfetto“.

Nell’espressivo sguardo di Wibye quando sta per entrare in sala operatoria, per poter ristabilire un equilibrio tra i suoi tre arti, sembra quasi di leggere non solo il suo timore per le ore successive ma anche – e soprattutto – la sua speranza per un futuro migliore.

Nel video il cucciolo Wibye viene scortato da una delle veterinarie della clinica che lo tiene tra le braccia con delicatezza. Gli occhi celesti e luminosi di Wlbye brillano nonostante non sappia ancora quale sia il futuro luminoso che da lì a poche ore lo attende.

Al termine della clip si apprende, infatti, che il cucciolo bianco a chiazze nere non ha soltanto reagito meravigliosamente all’operazione, acquisendo la possibilità di muoversi con maggior autonomia, saltellando allegramente nel cortile del rifugio, ma che una famiglia è ora pronta ad accettare l’invito dei volontari ad incontrarlo più da vicino.

Al termine della storia condivisa su TikTok si apprende, infine, che 2 giorni dopo Wibye – il cucciolo tripode che ha ripeso a camminare – è anche stato adottato e ha potuto finalmente entrare con gioia nella sua casa per sempre salutando i suoi ormai cari amici del rifugio di Chicago.

@pawschicagoMeet Wybie! 2-month-old Wybie was born without one of his front legs. He is also vision impaired, and possibly hearing impaired as well. Despite these challenges, Wybie finds all the fun in life, and is determined to bring a whole lot of fun into your life! Although training looks different with a vision impaired or hearing impaired pup, they love just the same ❤️ Ready to make Wybie part of your family? Come meet him at our Adoption Center or find his profile at pawschicago.org/adopt♬ Flowers – SoundAudio