È un serpente velenoso pericoloso

Una vipera insolita ha ingannato molte persone, che inizialmente l’hanno scambiata per un robot. Questo rettile, avvistato mentre strisciava su un marciapiede, ha attirato l’attenzione dei passanti, alcuni dei quali non si sono resi conto del pericolo legato alla sua natura velenosa fino a quando non l’hanno osservata più da vicino. In seguito alla viralità di alcuni video, testimoni hanno iniziato a riconoscere che si trattava di una vipera, specificamente della vipera del Gabon, nota anche come Bitis gabonica, un serpente altamente velenoso originario dell’Africa Centrale e Meridionale.

La vipera del Gabon si distingue per la forma della sua testa, che è notevolmente più grande rispetto al resto del corpo, conferendole un aspetto peculiare. Gli esemplari di questa specie misurano generalmente fino a 1,40 metri, ma alcuni possono arrivare fino a 2 metri. La testa presenta un muso allungato con due corna arrotondate nella parte superiore.

Uno degli aspetti che rendono difficile riconoscere la vipera del Gabon è la sua abilità di mimetizzarsi con l’ambiente circostante. La colorazione del suo corpo, che varia dal marrone al nero a seconda della luce, insieme alla sua capacità di nascondersi tra le foglie secche, la aiuta a sorprendere le prede. Da vicino, si possono notare anche delle caratteristiche distintive, come i bordi gialli delle forme geometriche che decorano il suo corpo, che possono apparire sia triangolari che rettangolari.

Questa vipera ha suscitato un particolare interesse anche per il suo legame con la cultura pop; infatti, ha ispirato il simbolo dei Serpeverde nella saga di “Harry Potter”. Gli esperti avvertono che è fondamentale mantenere le distanze quando si incontra questo rettile, viste le sue potenzialità letali. La vipera del Gabon, grazie alla sua colorazione e ai suoi comportamenti furtivi, è un perfetto esempio di adattamento e sopravvivenza nell’ambiente naturale africano. Se qualcuno dovesse avvistare una vipera, è consigliabile non avvicinarsi e chiamare un esperto per gestire la situazione in modo sicuro.