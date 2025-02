“È un pezzo di design unico” il costo del lampadario della nuova casa di Belen Rodriguez

Belén Rodriguez ha scelto il lampadario di design Zettel’z 6, realizzato da Ingo Maurer, per la sua nuova casa milanese. Questo pezzo innovativo, venduto tra 900 e 1.050 euro, ha catturato l’attenzione di fan e appassionati di interior design. Il lampadario è caratterizzato da foglietti di carta giapponese, il cui valore simbolico merita un approfondimento.

Nelle immagini condivise da Belén, si può notare un angolo della sala da pranzo, progettata in collaborazione con Progetti Genova, arricchita da un tavolo in marmo bianco e sedie coordinate. Il lampadario, con la sua struttura metallica ornata di foglietti, è molto più di un semplice elemento decorativo. Realizzato in acciaio inossidabile e vetro satinato, offre resistenza al calore. La particolarità risiede nei foglietti, 80 in totale, di cui 40 stampati con frasi o immagini e 40 bianchi, permettendo la scrittura di messaggi personali.

Questa interattività incoraggia la creatività, rendendo il lampadario un oggetto unico, che riflette le emozioni e i pensieri dei suoi abitanti. Il suo prezzo evidenzia l’esclusività e la qualità, facendolo considerare un investimento per chi desidera un arredamento distintivo. Con questa scelta, Belén Rodriguez mostra un occhio attento per il design e un modo originale di esprimere la propria personalità attraverso l’arredamento della sua casa, rendendo il lampadario Zettel’z 6 un elemento rappresentativo del suo stile di vita.