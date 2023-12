“È un oggetto fine per gente di classe, ti piace?” – “Hai esaudito un sogno!”

Maglioni con terribili renne, cioccolata calda, regali, sciarpe, Mariah Carey, Mamma ho perso l’aereo, scorpacciate di cibo senza sentirsi in colpa, alcool, luci, gente felice. Quel periodo dell’anno – ovvero il Natale – è arrivato e io vi auguro di passare questi giorni di feste circondati dalle persone che più amate. Lo faccio citando un classico natalizio per la prima volta disponibile anche su una piattaforma, Parenti Serpenti, film di Mario Monicelli del 1992 che col passare degli anni è diventato un cult.

Insomma, chi non vorrebbe un oggetto fine per gente di classe come un cavatappi a forma di delfino.





Buone feste, b!tches!