“È un nuovo punto di partenza”

Antonio Candreva annuncia il suo ritiro dal calcio giocato all’età di 38 anni con un emozionante post su Instagram. Nel suo messaggio, l’ex calciatore scrive che oggi è uno dei giorni più significativi della sua vita e che è giunto il momento di salutare il calcio, proprio nel tempio del calcio, San Siro, dove ha disputato la sua ultima partita.

Nel corso della sua carriera ventennale, Candreva ha indossato le maglie di diverse squadre, tra cui Ternana, Udinese, Livorno, Juventus, Parma, Cesena, Lazio, Inter, Sampdoria e Salernitana. Ha realizzato 85 gol e fornito 100 assist nelle 502 partite di Serie A, mentre con la Nazionale ha segnato 7 gol in 54 presenze. Nel suo messaggio di addio, riflette sul suo viaggio nel mondo del calcio, fatto di gioie e dolori, sacrifici e vittorie, e sottolinea le tante emozioni vissute.

Candreva esprime il suo orgoglio per aver seguito il sogno e la passione di una vita intera, ritenendo che il suo addio non sia definitivo, ma un nuovo inizio. Con gratitudine, conclude il suo messaggio dicendo “grazie calcio, ci vediamo presto!”. La sua carriera, segnata da successi e affetto dei tifosi, lascia un segno indelebile nel panorama calcistico italiano. Il ritiro di un giocatore di tale esperienza segna la fine di un’era e apre le porte a nuove avventure, sia per lui che per il mondo del calcio.