“È un momento molto doloroso” La coppia Vip si separa dopo 10 anni di matrimonio e tre figli: l’annuncio

Jessica Simpson ha annunciato la sua separazione dal marito Eric Johnson dopo dieci anni di matrimonio, evidenziando l’importanza dei figli e chiedendo il rispetto per la loro privacy in questo momento delicato. In un’intervista con People.com, ha dichiarato che attualmente vivono separati ma la priorità rimane il benessere dei loro tre bambini. La coppia aveva iniziato la loro relazione nel 2010 e si era sposata nel 2014, con i loro figli Maxwell e Ace che avevano partecipato alla cerimonia come portatori d’anelli. Il terzo figlio, Birdie Mae, è nato nel marzo del 2019.

Nella sua dichiarazione, Simpson ha condiviso il dolore che provano per la separazione, richiedendo ai fan di rispettare la loro vita privata. Ha sottolineato che i bambini vengono prima di tutto e che entrambi i genitori si stanno concentrando su ciò che è meglio per loro. Nonostante le speculazioni sullo stato della loro relazione, in particolare dopo che Johnson è stato visto senza la fede nuziale, non hanno fornito dettagli sulle motivazioni della loro decisione di separarsi, lasciando molte domande nei fan.

Simpson ha espresso il suo affetto per Johnson in vari modi nel corso degli anni, sia sui social media che in interviste, ma di recente ha condiviso frasi che hanno fatto riflettere sulla sua situazione emotiva, come: “La vita è breve. Sorridi finché hai ancora i denti.” Questo cambiamento di tono ha fatto sorgere preoccupazioni tra i suoi sostenitori.

La notizia della separazione rappresenta una fase significativa nella vita di Jessica e Eric, che ora dovranno affrontare la genitorialità separata. Durante questo periodo, entrambi hanno affermato di voler mantenere i figli al centro delle loro scelte e di garantire che siano supportati in questo processo difficile. L’attenzione ora è rivolta ai tre bambini, mentre i genitori cercano di gestire la loro nuova realtà con rispetto e comprensione reciproca, nonostante la fine della loro storia d’amore.