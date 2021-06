“E’ un’ottima notizia per i pazienti, per le loro famiglie e anche per la scienza”. Esordisce così il professor Paolo M. Rossini, direttore della neurologia presso l’Ircss San Raffaele di Roma, alla richiesta di commentare l’approvazione da parte della Food and drug administration americana del primo farmaco contro l’Alzheimer, l’Aducanumab, nome commerciale Aduhelm. Una approvazione attorno a cui girano dubbi e polemiche visto anche il parere contrario del Comitato indipendente dell’agenzia americana, secondo cui non ci sono evidenze sufficienti che il farmaco possa davvero aiutare i pazienti.