Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha esaltato il conferimento del Dottorato di ricerca honoris causa in “Design per il Made in Italy: Identità, Innovazione e Sostenibilità” a Brunello Cucinelli, da parte dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Bernini ha descritto Cucinelli come un genio che unisce la tradizione a una visione innovativa per il futuro. Sottolineando il legame culturale e artistico di Cucinelli con il patrimonio italiano, ha evidenziato come il suo lavoro rappresenti un’eccellenza nel Made in Italy. La cerimonia di conferimento celebra non solo i successi imprenditoriali di Cucinelli, ma anche il suo impegno per la sostenibilità e l’identità culturale, elementi fondamentali nel suo approccio al design. Cucinelli è conosciuto per la sua capacità di coniugare modernità e tradizione, in un contesto in cui il lusso si sposa con la responsabilità sociale e ambientale. La sua filosofia aziendale riflette un profondo rispetto per l’artigianalità e la qualità, valorizzando il lavoro e creando posti di lavoro in un settore che richiede competenze specializzate. Inoltre, la sua dedizione alla valorizzazione della bellezza e alla promozione della cultura italiana contribuisce a rafforzare l’identità nazionale nel panorama globale. Attraverso iniziative che vanno oltre il semplice profitto economico, Cucinelli si impegna a garantire un futuro sostenibile, non solo per la sua azienda, ma per la comunità in cui opera. Questo riconoscimento accademico, quindi, non è solo un premio a una carriera di successo, ma un atto simbolico che celebra la fusione di tradizione e innovazione, essenziale per il design italiano contemporaneo.