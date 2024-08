E’ un comportamento normale se continua a darmi testate? Perché il mio gatto continua a farlo?

Desidera questo contatto fisico con me ma non so se è normale quando il mio gatto mi dà le testate: cosa ho scoperto sul suo comportamento.

Chi pensa che i gatti non amino il contatto fisico con le persone probabilmente non ha mai conosciuto il mio Micio: di sicuro al mio piace fare testa e testa. Ma quando ho notato che il suo comportamento era reiterato e frequente, mi sono chiesta: è normale quando il mio gatto mi dà le testate o devo iniziare a preoccuparmi? tutte le risposte che cercavo e che possono essere utili ai padroni.

Gatti e contatto fisico: non sono tutti uguali!

Tutti i padroni concorderanno sul fatto che i felini domestici sono circondati da un’aura di mistero, il che li rende molto affascinanti, ma anche da tante ‘dicerie’ non veritiere sul loro conto. Ad esempio nel tempo il Micio ha acquisito la fama di animale asociale, indipendente, poco incline alle dimostrazioni di affetto…ma questo non è affatto vero!

Ci sono alcune 4 razze di gatti più affettuose con cui convivere, che lo sono di indole, ma anche gli altri potrebbero manifestare il loro amore ai padroni quando si instaurano dei legami di particolare intensità e complicità. Ciò non vuol dire che se il vostro gatto non cerca il contatto fisico non vi vuole bene, ma alcuni si comportano ‘come dei cani’. Spesso saltano in braccio per essere abbracciati oppure si strofinano sulle gambe, non solo per marcare il territorio. Ma anche le testate sono un gesto di affetto?

Il mio gatto mi dà le testate: è normale? Le cause più comuni

Non è così inusuale di certo vedere un gatto che dà testate al padrone, ma quando è accaduto a me ho pensato che potesse essere sintomatico di un disagio, un comportamento strano che voleva ‘nascondere’ qualche problema di salute. In realtà le mie paure erano del tutto infondate, per fortuna. Infatti il gatto cerca il contatto fisico col suo padrone e lo fa anche con la testa.

Si tratta di un accostamento piacevole, che ha anche altri significati, come vedremo in seguito. Ma di sicuro a quella distanza il felino ha anche la possibilità di guardarci meglio negli occhi e sentire il nostro profumo, raccogliendo ‘utili informazioni’ su di noi. potrebbe farlo soprattutto quando non ci vede da qualche tempo e quindi ama salutarci in questo modo.

Molto spesso lo fanno anche perché il contesto li fa sentire a disagio: posti diversi, ospiti in casa etc. possono essere alcuni dei motivi che li spingono a cercare il loro ‘porto sicuro’, che è sicuramente tra le nostre braccia, o meglio sulla nostra fronte.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> Il gatto scuote la testa? Individua subito la causa, potrebbe avere un problema

Il mio gatto mi dà le testate: la spiegazione scientifica

Ma al di là del semplice saluto o della manifestazione di affetto, ho scoperto che il gatto mi dà le testate anche per delle motivazioni prettamente scientifico-chimiche: infatti questo tipo di contatto attiva le ghiandole odorifere che rilasciano i feromoni del gatto, e li lasciano appunto sul nostro corpo, come se volessero stabilire un legame ancora più forte con noi.

Ma c’è anche un altro motivo: dandoci le testate, Micio riesce ad acquisire informazioni su di noi, sulla nostra giornata, su ciò che abbiamo mangiato e perfino su chi abbiamo incontrato. Una volta conclusasi questa indagine, non è escluso che possano voler rimarcare il territorio col medesimo gesto.