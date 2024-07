E’ un cane o un lupo? Signora passeggia in strada con questo enorme animale destando l’attenzione dei passanti-VIDEO

Cosa c’è di strano nell’andare a passeggio con Fido? Nulla, a meno che non sembri una nonna a spasso con un lupo: il fatto shock a Parigi.

Una donna anziana che cammina in strada e si lascia accompagnare dal suo amico a quattro zampe: il fatto in sé sembra proprio non far notizia, eppure queste immagini postate sui social sono diventate virali, e per un’ottima ragione. Infatti questa signora probabilmente non avrà capito perché tutti la guardavano sorpresi e forse anche un po’ spaventati: ma se una nonna va a spasso con un lupo, che sembra più quello che un cane, è normale restare senza parole.

Nonna a spasso con un lupo: ‘Signora, sa cosa porta al guinzaglio?’

Di certo la capitale francese, patria della moda, ci ha abituato a non poche stravaganze ma non capita tutti i giorni di vedere a spasso per le strade di Parigi una nonna con al guinzaglio quello che sembra, a tutti gli effetti, un lupo e nemmeno tanto piccolo. Eppure la donna si muove con disinvoltura accanto al suo grosso animale peloso, ma sembra che gli altri non possano fare a meno di guardare questa strana coppia.

Come scritto nei commenti al video nessuno osa avvicinarsi troppo alla donna anziana, che però pare quasi non accorgersene, intenta a ‘smanettare’ col suo cellulare e con l’altra mano legata al guinzaglio. E’ il cane-lupo a sembrare inquieto e curioso di scoprire cosa c’è di interessante in strada. In molti scherzando si chiedono se questa fosse una versione alternativa del finale di ‘Cappuccetto rosso’ con i medesimi protagonisti, ma nella quale nonna e lupo diventano amici anziché diventare l’una il pasto dell’altro.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Cane lupo cecoslovacco in pericolo di vita portato in salvo

Nonna a spasso con un lupo: non è quel che sembra!

Tra una battuta sul finale diverso della fiaba di Perrault e sul fatto che nessun ladro oserebbe mai fare una rapina ai danni di quella vecchietta difesa dal suo canide imponente, c’è chi svela il segreto alla base del fatto shock: in realtà non si tratta di un lupo bensì di un cane di razza cane lupo cecoslovacco. A un occhio non esperto di sicuro le caratteristiche della razza possono trarre in inganno.

Ciò che lo rende forse più simile a un lupo non è tanto la conformazione del muso, che è molto simile anche perché i cani discendono dai lupi e si vede, quanto la particolarità del manto: forte, liscio e con un folto sottopelo, utile a proteggerli dal freddo delle zone di origine. Questa razza è nota anche per il legame che riesce a instaurare con la persona che si prende cura di lui, e le immagini della nonna con un esemplare di questa specie ci restituisce esattamente questa idea.

Non c’è però neppure da condannare coloro che, alla visione di questa strana coppia, si sono tenuti alla larga dal cane e dalla sua dolce padrona, sebbene lei stessa sembrava non accorgersi di nulla.