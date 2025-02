È un atto voluto, certi giudici vogliono governare

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha commentato il suo coinvolgimento nell’indagine relativa al rimpatrio del generale libico Almasri, affermando che l’atto era intenzionale. È sotto indagine insieme ai ministri Nordio e Piantedosi e al sottosegretario Mantovano. Meloni ha dichiarato che le procure hanno una discrezionalità che spesso porta a non procedere con le denunce presentate dai cittadini. Ha evidenziato il suo impegno per l’Italia, sottolineando che il suo lavoro ha portato investimenti significativi, come l’acquisto di titoli di stato italiani da parte di un grande fondo norvegese e accordi con aziende estere.

La premier ha espresso preoccupazione per l’immagine dell’Italia all’estero a causa delle indagini in corso, definendo la situazione un danno per la nazione e per le sue opportunità. Ha spiegato che la sua battaglia politica va oltre gli schieramenti tradizionali e riguarda la necessità di un’Italia “normale”, in cui i cittadini non debbano temere le istituzioni. Meloni ha criticato alcuni giudici che, secondo lei, tentano di esercitare un controllo politico, affermando che se dovessero commettere errori, non vi sono conseguenze per loro.

Ha riaffermato l’importanza della separazione dei poteri nel sistema democratico, sottolineando che la magistratura è fondamentale ma non può sostituirsi agli altri poteri dello stato. Meloni ha chiuso il suo intervento affermando il valore del rispetto delle regole e della credibilità delle istituzioni, dichiarando che continuerà a combattere finché la maggioranza degli italiani la sostiene.