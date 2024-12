È un alto dirigente comunale

Arrestato il pirata della strada che il 17 dicembre ha investito a Milano una bimba di 3 anni sul passeggino, spinto dalla madre sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto nel quartiere Casoretto, intorno alle 9 del mattino. Il conducente, un dirigente comunale di 63 anni, non si è fermato dopo l’urtata. Durante l’incidente, la bimba ha subito solo lievi ferite, con una prognosi di tre giorni. Le forze dell’ordine lo hanno identificato sette ore dopo l’incidente.

La giudice Franco Cantù Rajnoldi ha convalidato l’arresto, imponendo la misura cautelare dei domiciliari, evidenziando la “grave e pericolosa insensibilità” dell’imputato, poiché le conseguenze avrebbero potuto essere tragiche. Il dirigente è accusato di lesioni stradali con omissione di soccorso e il processo inizierà il 15 gennaio. Sarà assistito dall’avvocato Ciro Paparo.

Nel corso dell’udienza, il dirigente ha attribuito l’accaduto a stress psicologico per una crisi familiare, affermando di non essersi accorto di aver investito un passeggino e di aver avuto paura dopo l’impatto. Ha anche riferito di essere stato sospeso per una sanzione disciplinare. Le indagini hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto, grazie anche alle registrazioni di una dash cam, rivelando che dopo l’incidente il pirata della strada ha guidato contromano e ha attraversato un semaforo rosso.

Il 63enne ha descritto la propria reazione come “istintiva”, affermando di essersi spaventato e di essere tornato al suo vecchio ufficio, e di essere tornato sul luogo dell’incidente circa due ore dopo, notando la presenza della polizia. Ha espresso la volontà di risarcire i danni e di intraprendere un percorso di recupero presso i servizi sociali.

La vicenda ha suscitato grande attenzione e indignazione, non solo per la gravità dell’incidente, ma anche per il ruolo di responsabilità ricoperto dall’imputato nel comune, suscitando riflessioni sulla sicurezza stradale e sull’importanza di un comportamento responsabile alla guida.