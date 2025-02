È ufficiale, stanno insieme: il nuovo amore di Isobel di Amici è l’ex tronista di Uomini e Donne

Federico Nicotera e Isobel Kinnear sono ufficialmente una coppia, dopo essere stati avvistati insieme in varie occasioni. Nicotera, ex tronista di Uomini e Donne, era uscito dal programma con Carola Carpanelli, ma ora ha trovato un nuovo amore nella ballerina di Amici, già nota per una relazione con il cantante Cricca. Le loro foto sui social mostrano momenti affettuosi, alimentando le speculazioni sulla loro storia.

La notizia del loro avvicinamento ha catturato l’attenzione di fan e media, poiché entrambi hanno un seguito significativo sui social. La prima foto della coppia è stata pubblicata dall’influencer Alessandro Rosica, che ha commentato la loro crescente intesa. Le immagini rivelano un momento intimo durante una cena, suggerendo una fase positiva della loro relazione, ma i dettagli su quando sia iniziato il legame rimangono vaghi.

Inoltre, Nicotera ha condiviso una foto in cui tiene per mano una ragazza durante una passeggiata, senza rivelarne l’identità, ma molti ipotizzano sia Isobel. Questo avvistamento ha suscitato ulteriore interesse nei fan, che attendono aggiornamenti sulla relazione.

Federico è diventato noto per la sua breve storia con Carola Carpanelli, ufficializzata nel marzo 2023, ma che ha avuto termine per divergenze. Da quel momento, Nicotera è rimasto lontano dai riflettori riguardo alla sua vita sentimentale, fino all’emergere della relazione con Isobel.

Anche Isobel ha una storia sentimentale significativa, essendo stata legata al cantante Cricca. Entrambi i protagonisti sembrano aver trovato un nuovo inizio dopo relazioni precedenti, dimostrando che è possibile aprirsi a nuove opportunità di amore.