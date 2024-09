È ufficiale, Barbara D’Urso sta per tornare in TV: dove la vedremo presto

Il ritorno in televisione di Barbara D’Urso, una delle conduttrici più iconiche della TV italiana, sta per realizzarsi. Secondo il giornalista Giuseppe Candela, che ha rivelato la notizia sulla piattaforma X, la D’Urso sarà ballerina per una notte nel programma “Ballando con le stelle”, condotto da Milly Carlucci. Questo evento si terrà durante la seconda puntata dello show, prevista per il 5 ottobre, mentre il programma debutterà il 28 settembre.

Barbara D’Urso, ex conduttrice di successo di Mediaset, non appare in televisione da circa due anni, dopo un addio controverso al suo passato nel mondo dello spettacolo. Da allora, innumerevoli voci si sono susseguite riguardo a un suo possibile ritorno: si è ipotizzato un approdo su altre reti come Nove o Twitch, ma nulla di concreto è mai emerso. Anche un ritorno alla Rai è stato considerato, ma se non c’è stata nessuna conferma oltre a un’apparizione ospite da Mara Venier a Domenica In.

La presenza della D’Urso a “Ballando con le stelle” rappresenta quindi non solo un ritorno, ma anche un’importante opportunità per riconnettersi con un vasto pubblico. Si parla anche di un pranzo segreto tra le due conduttrici durante il quale sono emerse possibilità di collaborazione. Infatti, Milly Carlucci ha accennato a questo incontro durante le sue dichiarazioni, affermando che le speculazioni sulla sua trasmissione la rendono soddisfatta, indifferentemente dalla verità delle notizie circolanti.

Questo annuncio ha suscitato immense aspettative tra i fan della D’Urso, ansiosi di rivederla in un contesto televisivo, dopo un lungo periodo di assenza. La partecipazione a “Ballando con le stelle” potrebbe essere il primo passo di un ritorno più consistente nel mondo della TV, e si attende con grande interesse la reazione del pubblico.

Barbara D’Urso, che ha sempre avuto un forte seguito, avrà l’opportunità di riaffermarsi in un contesto così prestigioso e seguito dell’emittente pubblica, dopo un lungo periodo di rumors e incertezze sul suo futuro professionale. Il suo ritorno potrebbe segnare un nuovo capitolo nella sua carriera e una rinascita nella televisione italiana.