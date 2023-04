È tutto vero! Luca Argentero arriva domani in libreria con il suo primo romanzo.

“Disdici tutti i miei impegni” è una storia originale e coinvolgente, che strappa risate e riflessioni, e procede tra dialoghi serrati e brillanti assoli psicologici. Fabio, il protagonista, è un personaggio lontano anni luce dal suo autore, dai suoi gusti e dal suo vissuto privato. Ma – forse proprio per questo – perfetto per descrivere la parabola di una generazione che per molto tempo ha inseguito un mito edonistico a colpi di eccessi e di politicamente scorretto.