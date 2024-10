“È tutto pronto!” Svelato il cast de La Talpa, tra loro c’è una coppia di famosissimi

Sta per tornare in onda una nuova edizione de La Talpa, lo storico programma di Mediaset. La trasmissione, che ha riscosso grande successo in passato, è attesa per il mese di novembre, subito dopo la conclusione dell’edizione autunnale di Temptation Island. La novità principale riguarda la conduzione, che sarà affidata a Diletta Leotta, alla sua prima esperienza come presentatrice di un reality game in prima serata su Canale 5.

Il cast ufficiale è stato svelato nel nuovo numero della rivista Tv Sorrisi e Canzoni. Tra i concorrenti spiccano nomi noti come la coppia formata da Andreas Muller e Veronica Peparini, oltre a Alessandro Egger e Gilles Rocca, entrambi con esperienze precedenti a Ballando con le stelle. A completare il cast ci sono il modello Andrea Preti, la conduttrice radiofonica Lucilla Agosti, e Marco Melandri. Infine, ci saranno anche la schermitrice Elisa Di Francisca, Orian Ichaki, Ludovica Frasca e Marina La Rosa, che ha preso parte alla prima edizione del Grande Fratello e all’Isola dei famosi.

Il montepremi per i concorrenti vip sarà sostanzioso, anche se l’importo esatto non è ancora stato rivelato. Pier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato di Mediaset, ha dichiarato che questa nuova edizione sarà innovativa e sperimentale. Ha invitato il pubblico a dimenticare le edizioni passate, sottolineando che ci saranno elementi moderni e coraggiosi che potrebbero influenzare gli ascolti su Canale 5. Il programma prevede un rimbalzo tra Infinity e Canale 5, con la finale che, al momento, è programmata per andare in onda prima su Canale 5 e poi su Infinity.

La scelta di Diletta Leotta come conduttrice rappresenta un’importante novità per Mediaset. Berlusconi ha accolto la presentatrice, evidenziando il suo arrivo come un segno di modernità per l’azienda. Con queste premesse, i fan del reality game possono aspettarsi un’edizione ricca di sorprese e colpi di scena, che promette di catturare l’attenzione del pubblico televisivo italiano.