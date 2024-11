È tutto pronto per il Bagna Cauda Day 2024

Ci siamo quasi per il Bagna Cauda Day, il più grande evento collettivo dedicato a questo piatto tradizionale piemontese, che si svolgerà in oltre 170 locali da 22 a 24 novembre e dal 29 novembre al 1° dicembre, con la novità della Bagna della Merla a gennaio e febbraio 2025. Promosso dall’Associazione culturale Astigiani, l’evento è giunto al dodicesimo anno e utilizza i profitti per azioni di solidarietà. La manifestazione coinvolgerà anche località all’estero, da Londra a New York, Pechino e Tokyo, con eventi dedicati.

Il Bagna Cauda è un intingolo caldo a base di olio, acciughe e aglio, in cui si immergono verdure locali. Quest’anno, una carovana di auto storiche attraverserà Liguria e Piemonte portando ingredienti originali per il piatto, con un incontro finale ad Asti presieduto dall’atleta olimpica Alice Sotero. Ogni partecipante potrà gustare la Bagna Cauda servita in vari stili: classico, eretico e ateo. L’iniziativa include anche la “Bagna Bacialé” per favorire incontri tra singles in locali dedicati.

Verrà offerta una masterclass alla Scuola Alberghiera di Agliano Terme, e si potrà partecipare a escursioni e tour in bicicletta tra le colline del Monferrato. I ristoranti aderenti presenteranno il “Bavagliolone”, un grembiule in stoffa simbolo dell’evento, quest’anno designato da Giorgia Sanlorenzo, con un messaggio di sostenibilità ambientale.

I partecipanti potranno prenotare nei ristoranti tramite il sito ufficiale, dove sono indicate le opzioni offerte e i relativi prezzi, con un costo medio di 30 euro. Inoltre, il prestigio del Bagna Cauda Day sarà celebrato anche con il Premio Testa d’Aj, assegnato a personalità che si sono distinte per il loro impegno e passione.

Infine, parte dei fondi saranno dedicati alla creazione del “Bosco degli Astigiani”, un progetto di riforestazione per la sostenibilità. Maggiori dettagli si possono trovare su bagnacaudaday.it, compresi video, foto e testimonianze sulla tradizione della Bagna Cauda.