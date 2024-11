“È tutta colpa di Federica Nargi” Guillermo Mariotto scoppia in lacrime a Ballando con le Stelle: cos’è successo

Guillermo Mariotto si è commosso durante la nona puntata di Ballando con le stelle, andata in onda il 23 novembre, a causa dell’esibizione di Federica Nargi, che ha conquistato il primo posto in classifica con la sua salsa. L’esibizione ha risvegliato la nostalgia di Mariotto per il Venezuela, facendolo piangere. Questo momento ha colpito sia il pubblico che gli spettatori, evidenziando l’impatto emotivo della danza.

Durante la serata, i concorrenti hanno affrontato una prova a sorpresa. I maestri si sono ritirati nella Sala delle Stelle e, uno alla volta, hanno ballato su brani degli stili appresi nella competizione. Federica Nargi ha particolarmente brillato, raggiungendo il primo posto in classifica e commuovendo Guillermo Mariotto.

Alla fine della sua esibizione, Milly Carlucci ha chiesto a Federica quale danza avesse eseguito; lei ha risposto di aver ballato la salsa, dimostrando abilità tecnica e carisma. Fabio Canino l’ha elogiata, dicendo che sembrava di assistere a un film, mentre Selvaggia Lucarelli ha fatto una battuta sul fatto che gli insegnanti non fossero necessari. Tuttavia, è stato Mariotto a rimanere profondamente colpito, tanto da scoppiare in lacrime, sorprendendo tutti.

Milly Carlucci, stupita dalla reazione di Mariotto, ha commentato: “Fede, hai fatto piangere Guillermo Mariotto” e ha chiesto al giudice di spiegare il motivo della sua commozione. Tra le lacrime, Mariotto ha confessato: “Sembravi Miss Venezuela. Mi mancano tanto le miss del Venezuela. A casa mia non ci vado da tantissimo, mi manca tantissimo. Tu sei Miss Universo”. Le sue parole hanno rivelato un forte legame emotivo con le sue radici e una profonda nostalgia per il suo paese d’origine. Federica, notando la sua emozione, si è avvicinata per abbracciarlo, creando un momento di grande empatia. Per alleggerire la situazione, Selvaggia Lucarelli ha scherzato: “Ma quale Miss Venezuela, è di Tor Bella Monaca!”

La serata si è conclusa con Federica che ha totalizzato 30 punti, conquistando il primo posto, seguita da Federica Pellegrini al secondo e Luca Barbareschi al terzo.