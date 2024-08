e tu? Sai capire chi ama di più?

Più lui che me, ma come mai? Il mio gatto ama di più alcune persone ma in base a quali caratteristiche le sceglie? La risposta.

Indipendenti, curiosi ma soprattutto molto selettivi anche quando si tratta di esseri umani: me ne sono accorta subito che il mio Micio aveva delle preferenze in fatto di uomini e donne, soprattutto quelli che vivono e frequentano la sua casa. Ma quali persone ama di più il mio gatto e in base a quali criteri le sceglie? Tutte le risposte che cercavo e che sono certa chiariranno i dubbi di molti padroni come me.

Il gatto: un animale molto selettivo

Sono stati definiti, non a caso, animali socialmente selettivi, poiché potrebbero facilmente non apprezzare la compagnia degli altri e semplicemente evitarla, andandosene via. Infatti ogni felino possiede un proprio carattere e una propria personalità, con evidenti predilezioni per l’uno o l’altro soggetto, esattamente come accade a noi esseri umani. Allo stesso tempo riescono a creare rapporti profondi e duraturi coi membri della propria famiglia, scegliendo un padrone e restandogli accanto per una vita intera.

Si dice lo stesso di lui anche per quanto riguarda il cibo, poiché tendono sempre ad evitare aromi e sostanze amare: quindi come reagisce il gatto quando sente l’amaro? Si tratta anche di un meccanismo di autodifesa che li aiuta ad evitare cibi velenosi e pericolosi per la loro salute. Infatti solitamente le tossine sono amare, mentre il gusto dolce è fonte di zuccheri, quindi di energia.

Il mio gatto ama di più alcune persone rispetto ad altre: come mai succede?

Innanzitutto liberiamoci dai pregiudizi: un gatto non è un animale asociale o indifferente alle relazioni umane, semplicemente ama scegliere le persone con le quali stabilire un legame. Possono anche essere delle preferenze subitanee e speciali fin dal primo momento, fatto sta che invece alcune persone non gli piaceranno e tenderà a starne alla larga.

Ma che caratteristiche devono possedere le persone per piacere ai gatti? Di sicuro non amano quelle che si mostrano perennemente agitate e troppo ‘dinamiche’: apprezzano la calma, la serenità che vengono loro trasmesse anche con una semplice carezza. Naturalmente anche la pazienza e la comprensione li fa sentire più apprezzati e tranquilli quando si tratta di relazionarsi con loro.

Perfino la voce, basse e rassicurante, è uno degli elementi che spinge Micio ad avvicinarsi all’uno piuttosto che all’altro, oltre che naturalmente scegliere il contesto in cui vive e nel quale può sentirsi maggiormente a suo agio. Ciò accade perché al felino domestico piace la tranquillità, la routine e non apprezza i cambiamenti bruschi e improvvisi.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> Per quanto un gatto ricorda le persone che ama? Svelati i misteri della memoria felina

Il mio gatto ama di più alcune persone rispetto ad altre: come ‘convincerlo’ ad amarci?

Premesso che non esiste una formula magica che spinga un gatto ad apprezzare una persona quando non vuole, è ovvio che ci sono alcune piccole accortezze che potremmo adottare per fargli capire che con noi potrebbe essere sereno: oltre a restare calmi e pacati e a creare un ambiente sereno e rilassante, è molto utile anche il saper approcciare con il mondo felino. Infatti chi ha più esperienza coi gatti solitamente ne attrae altri, che si sentono più ‘compresi’: chi ha familiarità coi felini, sa come abbracciare un gatto senza infastidirlo.

Non a caso il padrone di gatti sa anche far fronte meglio alle esigenze di un felino; inoltre sa quando è il momento di lasciarlo in pace, rispettando i suoi tempi e la sua privacy. Infatti chi li conosce bene sa che è meglio decisamente non forzarli a fare cose che non vogliono e quando non desiderano farle.