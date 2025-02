È tempo di rivelare la verità: il mio viaggio si conclude

Chiara Ferragni rompe il silenzio riguardo al caos mediatico che ha colpito la sua vita privata, mettendo in discussione i presunti tradimenti dell’ex marito Fedez e le accuse di aver orchestrato una sceneggiatura per guadagnare visibilità. In un’intervista a Pomeriggio Cinque, ha negato qualsiasi pianificazione, affermando: “Non c’è niente di pianificato. La nostra vita privata è stata spesso sotto i riflettori, forse troppo”. Ferragni ha espresso preoccupazione per i figli Leone e Vittoria, i quali sono coinvolti in questa tumultuosa situazione: “Mi dispiace che possano soffrire i miei bambini”.

Chiara ha anche dichiarato di non voler rilasciare ulteriori dichiarazioni su Fedez, affermando: “Quello che dovevo dire l’ho detto, non voglio aggiungere altro”. Nonostante la pressione mediatica, Ferragni è decisa a chiudere questa fase e a proteggere la sua famiglia: “Per me è finita qui”. Oltre ai gossip, deve affrontare anche questioni legali; infatti, ha un processo in corso per presunti illeciti finanziari, ma si dice sicura della sua innocenza: “Dimostrerò di non aver commesso errori”.

Con la sua vita privata messa in discussione e l’attenzione dei media sempre presente, Chiara afferma: “Non voglio più fare parte di questo circo mediatico”, intendendo che d’ora in poi sarà la sua vita personale a parlare, lontano dai riflettori. Conclude la sua intervista sottolineando l’importanza di trovare serenità e di concentrarsi sui propri affetti.