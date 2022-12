E.T. cerca casa, all'asta il modello usato nel film

Entro la fine dell’anno E.T. avrà una nuova casa. Il modello meccatronico utilizzato nel popolare film del regista Steven Spielberg del 1982 andrà all’asta sabato 17 dicembre da Julien’s Auctions a Los Angeles. Sarà offerto con una stima di 2-3 milioni di dollari.

La marionetta, creata dal mago degli effetti speciali Carlo Rambaldi, è sia un’opera di singolare artigianato che un vero e proprio pezzo di storia del cinema moderno. Realizzato in duralluminio, il modello ha 85 punti di movimento (può sbattere le palpebre e compiere rotazioni dell’addome) attivati da cavi elettrici e meccanici. La stima è di 3 milioni di dollari.

“Questo modello è veramente un’opera d’arte e un capolavoro di ingegneria. Nulla di simile sarà mai più creato per un grande film, poiché non è più pratico in un’epoca di effetti generati al computer”, ha dichiarato ad Artnet News Jason DeBord, direttore operativo di Julien’s Auctions.

Il lotto comprende una rappresentazione digitale animata a 360 gradi del modello meccatronico coniato come Nft, creata in collaborazione tra Julien’s Auctions, Rambaldi Studios e la piattaforma Web3 Tinam. Il Nft è narrato dalla figlia del creatore, Daniela Rambaldi.

La maestria di Carlo Rambaldi nel campo dell’ingegneria meccanica ed elettrica applicata al cinema è testimoniata anche dalla scimmia per il kolossal “King Kong” e dal grottesco parassita di “Alien”. E.T., tuttavia, è considerato il suo capolavoro, che ha richiesto 12 animatori per funzionare. Il compito di Rambaldi era, in sostanza, quello di trasformare un oggetto di scena in un personaggio principale e lui creò qualcosa di così bizzarramente brutto da risultare carino. Il risultato gli valse un Oscar.

L’asta è stata organizzata da Julien’s Auctions e Turner Classic Movies con il titolo “Idoli e icone”: comprende anche una serie di lotti diversi da E.T., come la scopa Nimbus 2000 di Harry Potter nel film “Il prigioniero di Azkaban”, i guanti e i pantaloncini indossati da Robert de Niro in “Toro scatenato” e il bastone sacro di Mosè brandito da Charlton Heston nel film “I Dieci Comandamenti” del 1956.