“È svenuto sul palco” malore per il famosissimo cantante durante un concerto: come sta

Bobby Solo ha recentemente affrontato un episodio preoccupante durante un concerto a Pordenone, dove è svenuto dopo circa 50 minuti di esibizione a causa di ipoglicemia, una carenza di zuccheri nel sangue. Prima dell’evento, aveva osservato un digiuno di un giorno e mezzo per una mancanza di appetito, aggravata dall’assunzione di antibiotici contro un’influenza. Lo stress e la stanchezza accumulata durante la performance hanno ulteriormente contribuito al malore. Fortunatamente, i medici sono intervenuti prontamente, assicurando che le sue condizioni fossero stabili.

Dopo l’incidente, Bobby ha rassicurato i fan attraverso un video sui social media, spiegando di aver seguito un trattamento antibiotico e di non aver mangiato prima del concerto. Ha raccontato di aver provato un sudore freddo prima di perdere conoscenza, ma i medici hanno confermato che i suoi parametri vitali erano eccellenti: ossigeno al 99%, pressione arteriosa 120/70 e cuore regolare. Questo ha tranquillizzato sia lui che i suoi sostenitori.

In seguito al malore, Bobby ha ricevuto consigli dai medici sui rischi legati a una scarsa alimentazione, soprattutto dopo l’assunzione di antibiotici. Nonostante la situazione seria, ha informato i fan che avevano apprezzato i primi 50 minuti del concerto. Per dimostrare il suo affetto, ha eseguito brevemente “Blue Suede Shoes” con la chitarra, dimostrando il legame speciale con il suo pubblico e promettendo di riprogrammare il concerto a Pordenone in un futuro prossimo.