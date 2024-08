“È successo mentre stava uscendo la bara” Ultimo infuriato al funerale della nonna: episodio gravissimo

La fama, questa meravigliosa condizione e, al contempo, capita possa essere una condanna. Ciò che davvero cambia questa condizione non è tanto il personaggio ma l’atteggiamento dei fan, come percepiscono il proprio beniamino e, quindi, di che “comunità” si sentono parte. Nel caso di Niccolò Moriconi, noto come Ultimo, il suo pubblico non si è dimostrato particolarmente empatico, o almeno una sua componente.

Il cantante sta affrontando un momento di grande dolore per la perdita della nonna Gina, scomparsa all’età di 96 anni solo lo scorso lunedì. Il legame tra loro era davvero significativo. Non c’è solo il lutto: Ultimo si è trovato a dover gestire l’invadenza di alcuni fan che farebbero di tutto pur di scattare una foto con lui. Alcuni, pensate, si sono presentati al funerale della donna. Un comportamento a dir poco irrispettoso, forse più corretto definirlo agghiacciante e orribile.

Già in precedenza, la pagina fan “I miserabili del parchetto” aveva lanciato un appello. Sarebbe stato importante che tutti, la comunità dei fan di Ultimo, rispettassero la privacy del cantante e della sua famiglia. Alcuni, in passato, avevano tentato di avvicinarsi a lui in clinica. Altri fan di Ultimo, dopo quanto accaduto, hanno espresso indignazione per quello che subito durante la cerimonia funebre.

Alcuni ammiratori hanno denunciato il comportamento di certe persone che, durante il funerale a Poggio Mirteto, in provincia di Rieti, avrebbero cercato di scattare fotografie alla bara della nonna: “Mentre la bara della nonna usciva dal carro funebre, una fan ha iniziato a fare foto. È stato disgustoso, Niccolò si è infuriato. Non aggiungo altro”, ha commentato uno dei presenti.

Ultimo potrebbe decidersi improvvisamente a cambiare atteggiamento con i suoi fan, forse dimostratisi più volte eccessivi e parte di una comunità che presenta delle “devianze” non da poco. L’annuncio della scomparsa di nonna Gina era stato dato il 26 agosto dal padre di Ultimo, Sandro Moriconi, che su Facebook ha scritto un messaggio commovente: “Ci hai riuniti come ogni anno al tuo ultimo Ferragosto e ci hai mostrato cosa significa affrontare la vita con forza”.