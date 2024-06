“È successo dopo l’operazione” Aldo Montano ha voluto dirlo a tutti: l’annuncio dopo l’intervento 

Il campione del mondo di scherma Aldo Montano si è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per inserire una protesi all’anca. Dopo due anni in cui la parte ossea era in necrosi, si è affidato alle cure dello staff medico del dottore Porcellini che ha eseguito l’operazione con successo.

Lo sportivo ha scherzato con i fan dicendo che aveva bisogno di un “tagliando e di una revisione” visto che i “kilometri” fatti dal suo corpo sono tanti. Ha rassicurato amici e familiari con un post in cui si vede sorridente insieme alla famiglia. In un precedente post aveva ringraziato ufficialmente la moglie Olga Palachina, perché è sempre rimasta al suo fianco, nonostante le difficoltà.

Oggi ha comunicato con un altro post che le sue condizioni di salute sono buone e che lentamente riprenderà la routine di tutti i giorni. Come tutti i campioni sportivi è arrivato il momento per Aldo di pensare al suo futuro, immaginando una vita non agonistica.

La sua lunga carrira è costellata di successi e riconoscimenti. Ha vinto la medaglia d’oro nel torneo di sciabola individuale alle Olimpiadi di Atene 2004, l’oro ai Giochi del Mediterraneo del 2005, il bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2008 nella sciabola a squadre e l’oro ai Campionati mondiali di Catania nel 2011.

Ha inoltre conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012 nella sciabola e l’oro ai Campionati del Mondo di Mosca nel 2015. Ai Mondiali del 2018 ha conquistato l’argento a squadre nella sciabola. A Tokyo 2020 ha partecipato alla sua quinta e ultima Olimpiade, vincendo la medaglia d’argento nella sciabola maschile a squadre. In quest’occasione ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni e dalle pedane della Scherma. Gli ultimi anni li ha trascorsi con i due figli Olympia e Mario, e partecipando ad alcune programmazioni televisive come il GF vip e uno spot per la sicurezza stradale.

Ha annunciato che dovrà subire un altro intervento alla spalla, ma intanto, gli auguriamo di rimettersi presto in piedi.